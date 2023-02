Włosi ocenili Szczęsnego po meczu w Lidze Europy. Jednoznacznie

Pierwszego gola w meczu już w 13. min. zdobył Dusan Vlahovic, który z odległości kilku metrów wbił piłkę do pustej bramki po świetnym zgraniu głową Chiesy. Juventus zdecydowanie przeważał w starciu z francuskim Nantes, jednak piłkarze Allegriego zdołali utrzymać jednobramkowe prowadzenie jedynie do 60 minuty. Wtedy to goście popisali się zorganizowanym kontratakiem, po którym Ludovic Blas pokonał Wojciecha Szczęsnego mocnym strzałem pod poprzeczkę. Pomimo wielu okazji stworzonych "Starą Damę", mecz zakończył się wynikiem 1:1.

Szczęsny nie mógł nic zrobić przy straconym golu. "Zwykły dzień w pracy"

Po zakończeniu spotkania włoscy dziennikarze z różnych portali ocenili poszczególnych piłkarzy Juventusu w tym bramkarza reprezentacji Polski, Wojciecha Szczęsnego. 32-latek nie został obwiniony za utratę bramki, otrzymując notę 6. Przez większość spotkania były golkiper Romy nie miał zbyt dużo pracy.

Dużo większą odpowiedzialność przy golu powinien ponieść Bremer, który podczas wyścigu z Blasem nie utrzymał równowagi i nie dogonił napastnika Nantes. - Wyprzedzony przez Blasa przy bramce wyrównującej, udaremnił wysiłek drużyny - pisał Eurosport o defensorze "Juve".

Oceny Szczęsnego:

- Blas uderzył lewą nogą nie do obrony. Poza tą akcją dla Szczęsnego był to zwykły dzień w pracy - napisał włoski Eurosport.

- Szczęsny był mało angażowany przez zawodników FC Nantes. Nie popełnił błędu przy golu Blasa - czytamy na calciomercato.it.

- Obserwował piłkę po strzale Blasa, ale nie mógł zrobić nic więcej. To było piękne, silne i precyzyjne wykończenie. Cud był niemożliwy. Co do reszty, to miał mało interwencji i emocji - napisał portal tuttomercatoweb.com

- Nie musiał wykonywać żadnych wielkich interwencji i nie mógł nic zrobić przy pięknym wykończeniu Blasa, które dało remis Nantes. Przez resztę meczu dobrze interweniował, gdy była taka potrzeba - wyjaśnia tuttojuve.com

Rewanżowy mecz FC Nantes - Juventus FC zaplanowano na czwartek 23 lutego o godzinie 18:45.