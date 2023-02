Zrobił z siebie pośmiewisko w LE. Po meczu dołożył do pieca. "Każdy myśli, że ma większego"

W czwartkowy wieczór oczy większości kibiców z pewnością zwrócone były w kierunku starcia FC Barcelony z Manchesterem United (2:2) w Lidze Europy. Wiele ciekawego działo się jednak w innym starciu w ramach tych rozgrywek. Fani zgromadzeni na stadionie w Leverkusen zobaczyli aż pięć bramek, a tamtejszy Bayer przegrał 2:3 z Monaco.

Lukas Hradecky strzelił kuriozalnego samobója

"Ozdobą" tego spotkania był szczególnie pierwszy z goli. W dziewiątej minucie Lukas Hradecky otrzymał podanie od kolegi z drużyny Jonathana Taha. Bramkarz, zamiast od razu wybić piłkę, przyjął ją w kierunku własnej bramki i... zaczął ją prowadzić dalej. Moment sprytnie wykorzystał zawodnik Monaco Breel Embolo. Szwajcar podbiegł prędko w stronę golkipera i zaczął wywierać na nim presję. Hradecky próbował się zastawić tuż przy linii, potknął się i w kuriozalny sposób wpakował piłkę do własnej siatki.

Po całym zdarzeniu bramkarz sądził, że był faulowany i próbował wymusić na arbitrze odgwizdanie przewinienia. Jego próby jednak spełzły na niczym. Gol został uznany. Bramkarz Bayeru kipiał ze wściekłości po spotkaniu, gdy został zapytany o tę całą sytuację.

- To dla mnie wyraźny faul. Upadłem w niekontrolowany sposób, zostałem wyraźnie pchnięty. Nie mam nic więcej do powiedzenia na ten temat - oznajmił Lukas Hradecky, cytowany przez portal SportBuzzer.

Gdy reporter ponownie chciał się dowiedzieć, czy to ostatecznie była wina Hradecky'ego i ten stara się uniknąć odpowiedzialności za gola, uzyskał pewną odpowiedź. - Jeśli chcesz takiej odpowiedzi, to tak. Straciliśmy bramkę. Następne pytanie proszę - odparł zgryźliwie, a potem dodał: "Każdy w tym nowym pokoleniu myśli, że ma większego fiuta od drugiego, nie rozumiem tego". Nie wiadomo jednak, do kogo konkretnie skierowane były te słowa.

Bramkarz Bayeru Leverkusen miał prawo być zirytowany. W swojej karierze zdarzyło mu się już strzelić zdumiewającego samobója. Stało się to w 2020 roku Bundeslidze przeciwko ekipie Arminii Bielefeld. Wówczas popisał się spektakularnym kiksem podczas próby wybicia piłki.