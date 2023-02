Gwiazdor Barcelony żałuje tego, co zrobił. "Przepraszam drużynę i kibiców"

FC Barcelona zremisowała z Manchesterem United 2:2 w hitowym starciu 1/8 finału Ligi Europy. Bohaterem drużyny Xaviego był Brazylijczyk Raphinha, który w 76. minucie gry ustalił wynik spotkania, ratując remis. Były piłkarz Leeds United przez cały mecz prezentował równą i dobrą formę, ale hiszpański szkoleniowiec postanowił zdjąć go z boiska tuż przed końcem. W 83. minucie na boisku pojawił się Ferran Torres, a Raphinha opuścił plac gry wyjątkowo zły. Upust frustracji dał, uderzając w oparcie jednego z krzeseł na ławce rezerwowych. Teraz ochłonął i przeprasza za swoje zachowanie.

Raphinha nie powstrzymał emocji, a teraz przeprasza Xaviego. "Jesteśmy ludźmi"

Na pomeczowej konferencji prasowej Xavi postanowił wyjaśnić zachowanie Raphinhi na ławce rezerwowych. Szkoleniowiec nie odniósł się jednak do krytyki za zdjęcie piłkarza z boiska, pomimo dobrej dyspozycji. - Ja też byłem zawodnikiem. To nie powinno się wydarzyć, ale czasem nie kontrolujemy naszych uczuć. Przepraszał za to. Jest okej - przyznał szkoleniowiec FC Barcelony.

Raphinha jeszcze na ławce rezerwowych kipiał gniewem, ale najwyraźniej ochłonął i po spotkaniu postanowił przeprosić za swoje zachowanie. - Już mi przeszło, to normalne. Rozmawiałem już z Xavim i jeszcze raz chciałbym go przeprosić - stwierdził Brazylijczyk. Ponadto postanowił częściowo wytłumaczyć tak emocjonalną reakcję.

- Przepraszam Xaviego, Ferrana Torresa, całą drużynę i wszystkich kibiców. Czasem mamy taką chęć do gry, że kończy się takimi sytuacjami. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Popełniłem błąd i jestem tu po to, by przeprosić. Tu chodzi o chęć wygrywania - podsumował skrzydłowy.

Raphinha do FC Barcelony trafił przed sezonem 2022/23 z Leeds United za 58 milionów euro. Od początku pobytu w Katalonii rozegrał 31 spotkań, w których zdobył siedem goli i zaliczył dziewięć asyst. Jego kontrakt z Barceloną wygasa w czerwcu 2027 roku.

Po remisie na Camp Nou FC Barcelona przygotowuje się już do rewanżu z Manchestrem United. Spotkanie na Old Trafford zaplanowano na czwartek, 23 lutego o godzinie 21:00.