Wiadomo, co powiedział sędzia, gdy piłkarze Barcelony domagali się karnego

FC Barcelona zremisowała na Camp Nou z Manchesterem United 2:2 w szlagierowym spotkaniu 1/16 finału Ligi Europy. Taki wynik sprawia, że kwestia awansu do 1/8 finału rozstrzygnie się za tydzień na Old Trafford w Manchesterze. Po końcowym gwizdku piłkarze Barcelony nie mogli przeboleć, że w końcówce sędzia nie podyktował dla nich rzutu karnego za zagranie ręką Freda.

Barcelona domaga się karnego za rękę Freda. Sergi Roberto zdradził, co powiedział sędzia

- To był karny wielki jak dzwon. To niebywałe, że tego nie odgwizdano - mówił na konferencji prasowej Xavi Hernandez. O opinię zapytano także jego zawodnika, Sergiego Roberto, którego strzał głową został zablokowany przez Freda.

- Strzelałem na bramkę i myślę, że piłka trafiła w jego rękę, ale sędzia powiedział mi, że rywal miał ręce przy ciele - mówił Sergi Roberto. - Powiedziano mi, że proszono sędziego, aby sprawdził tę sytuację na VAR-ze i tak zrobił. Powiedział mi, że to sprawdzono i że ręka była przyklejona do ciała.

Burza po meczu Barcelony. "Skandal. Kradzież w Europie". A to dopiero początek

- Remis jest lepszy niż porażka, ale naszym celem było jechać na Old Trafford ze zwycięstwem w pierwszym meczu. Walczyliśmy do końca. Był strzał w słupek, ten możliwy karny... Szkoda - analizował czwartkowe spotkanie doświadczony pomocnik Barcelony. - To mógłby być dwumecz Ligi Mistrzów. To było bardzo wymagające spotkanie i wierzę, że rozstrzygniemy tę rywalizację w rewanżu na swoją korzyść. Rywale dobrze się czują, gdy akcja co chwila przenosi się z jednego pola karnego do drugiego, dlatego musimy na to uważać w rewanżu.

Sergi Roberto pojawił się na boisku w końcówce pierwszej połowy, gdy musiał zmienić kontuzjowanego Pedriego. Według pierwszych informacji młodego pomocnika zabraknie przez 3-4 tygodnie.

- Powiedział mi, że boli go mięsień czworogłowy. Mam nadzieję, że to będzie coś jak najmniej poważnego, ponieważ Pedri jest dla nas bezcenny - dodał Sergi Roberto, który może być praktycznie pewny występu na Old Trafford, gdyż za kartki będzie pauzował także Gavi. - Jestem do dyspozycji Xaviego - stwierdził.

Mecz rewanżowy 1/16 finału Ligi Europy Manchester United - FC Barcelona zostanie rozegrany w niedzielę 23 lutego o godzinie 21:00.