Działo się w Lidze Europy. Faworyci zaskoczeni. Niespodzianka za niespodzianką [WYNIKI]

Za nami pierwsze mecze 1/16 Ligi Europy. W tych spotkaniach zmierzyły się zespoły, które zajęły trzecie miejsca w grupach Ligi Mistrzów i te, które były drugie w swoich grupach w LE. Dlatego dostaliśmy tak emocjonujące zestawienie, jak FC Barcelona, która "spadła" z Ligi Mistrzów, z Manchesterem United. To spotkanie, które zakończyło się remisem 2:2, szeroko opisywaliśmy na Sport.pl.

Liga Europy wróciła i nie zawiodła. Emocje i zaskakujące wyniki

Pierwszym zaskakującym wynikiem jest bezbramkowy remis Ajaksu Amsterdam z Unionem Berlin. Holenderska ekipa w ostatnim czasie wygrała cztery mecze z rzędu, a w czwartek nie potrafiła oddać celnego strzału na bramkę Unionu na własnym stadionie. Niemiecka ekipa godnie postawiła się Ajaksowi i ma duże szanse na awans przed własną publicznością.

O dzisiejszym meczu będzie chciał zapomnieć Nicola Zalewski. Jego AS Roma przegrała 0:1 na wyjeździe z RB Salzburg. Rzymianie mieli lepsze okazje na strzelenie bramki, ale znowu zawiodła ich skuteczność. Z kolei gospodarze walczyli do końca i zdobyli bramkę na wagę zwycięstwa w 88. minucie.

W Warszawie Szachtar Donieck podjął Stade Rennais. Ukraińcy zaliczyli świetną pierwszą połowę, po której prowadzili 2:0. W drugiej połowie Francuzi doszli do głosu i zdobyli gola kontaktowego. Jednak to Szachtar dowiózł wygraną 2:1 do końca. I kto wie, może awansuje dalej i do Warszawy przyjedzie FC Barcelona albo Manchester United?

W Leverkusen kibice mogli obejrzeć kolejne spotkanie godne Ligi Mistrzów. Po emocjonującym meczu Bayer przegrał 2:3 z AS Monaco. Drużyna z księstwa Monako gola na wagę wygranej zdobyła już w doliczonym czasie drugiej połowy. Niespodziewanym remisem zakończył się za to mecz Juventusu z Nantes. Drużyna Wojciecha Szczęsnego prowadziła od 13. minuty po trafieniu Dusana Vlahovicia, ale w 60. minucie polski bramkarz musiał skapitulować po świetnej kontrze francuskiej ekipy.

W ostatnich dwóch spotkaniach Sevilla bez problemu wygrała 3:0 z PSV i wydaje się, że kwestia awansu w przypadku tego zestawienia jest już rozstrzygnięta. Z kolei Sporting sensacyjnie przegrywał u siebie z 0:1 FC Midtjylland, ale ostatecznie uratował remis w 94. minucie. Ten wynik, obok remisu Juventusu, można rozpatrywać, jako największą niespodziankę pierwszych spotkań 1/16 Ligi Europy.

Wyniki pierwszych spotkań 1/16 Ligi Europy:

Ajax Amsterdam - Union Berlin 0:0,

FC Barcelona - Manchester United 2:2,

RB Salzburg - AS Roma 1:0,

Szachtar Donieck - Stade Rennes 2:1,

Bayer Leverkusen - AS Monaco 2:3,

Juventus - Nantes 1:1,

Sevilla - PSV 3:0,

Sporting - FC Midtjylland 1:1.

Rewanżowe spotkania zostaną rozegrane w czwartek 23 lutego.