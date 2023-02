Hiszpanie napisali o Lewandowskim. Padły gorzkie słowa

"Waleczny" i "śledzony" - tak określili katalońscy dziennikarze występ Roberta Lewandowskiego w czwartkowym meczu Ligi Europy z Manchesterem United (2:2). I choć Polak chwalony jest za to, że ciągle jest zagrożeniem w polu karnym rywala, to jednak media zauważają, że zdarzają mu się błędy, do których nie przyzwyczaił.

Fot. Joan Monfort / AP