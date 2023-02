Wszyscy myśleli, że to gol Lewandowskiego. Powtórki pokazały prawdę [WIDEO]

W czwartek FC Barcelona zmierzyła się z Manchesterem United w 1/16 finału Ligi Europy. Dla Lewandowskiego to spotkanie miało wielkie znaczenie, ponieważ po raz pierwszy w karierze Lewandowski zagrał przeciwko temu angielskiemu klubowi. Kibice liczyli na wielkie emocje i nie rozczarowali się.

Robert Lewandowski bliski strzelenia gola w meczu Barcelony z Manchesterem United

Po pierwszej połowie utrzymywał się bezbramkowy remis. Znacznie więcej na boisku zaczęło się dziać po zmianie stron. Katalończycy wyszli na prowadzenie po bramce Marcosa Alonso. Manchester United szybko jednak zdobył dwie bramki i od 59. minuty prowadził 2:1.

Wszystko zmieniło się w 76. minucie. Wówczas Raphinha dośrodkował piłkę w pole karne. Zmierzała ona do Roberta Lewandowskiego, który wystawił nogę. Piłka trafiła do siatki i wydawało się, że Polak zdołał ją dotknąć. Powtórki wskazały jednak co innego. Napastnik nie sięgnął piłki i bramka wpadła na konto Brazylijczyka.

W dalszej części meczu obie strony próbowały zdobyć zwycięską bramkę. Szczególnie blisko była FC Barcelona. Ataki drużyn nie przyniosły jednak żadnych rezultatów i spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Rewanż odbędzie się 23 lutego na stadionie Old Trafford.

