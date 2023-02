Myśleli, że to Lewandowski uratował Barcelonę. Co za mecz. Gol za golem

Choć było to starcie tylko 1/16 finału Ligi Europy, to zapachniało Ligą Mistrzów. I to taką w najlepszym wydaniu. Manchester United na Camp Nou zremisował z Barceloną 2:2, a Marcus Rashford przyćmił Roberta Lewandowskiego.

5 screen TV Otwórz galerię Na Gazeta.pl