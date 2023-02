Świetne wieści dla kibiców Lecha. Chodzi o mecz w LKE. Jest oficjalne potwierdzenie

W czwartek 16 lutego Lech Poznań wróci do rywalizacji w europejskich pucharach. Jesienią drużyna Johna van den Broma zajęła drugie miejsce w grupie C Ligi Konferencji Europy. W tabeli wyprzedziła Austrię Wiedeń i Hapoel Beer Szewa. Teraz mistrzowie Polski wystąpią w 1/16 finału rozgrywek, a ich rywalem będzie Bodo/Glimt. Norweski zespół "spadł" do LKE po zajęciu trzeciego miejsca w grupie Ligi Europy.

Mecz rewanżowy Lecha Poznań z Bodo/Glimt na antenie TVP Sport. Dobre wieści dla kibiców

Wyłączne prawa do transmisji zmagań LKE posiada platforma streamingowa Viaplay. Tam również zostanie pokazany pierwszy mecz Lecha z Bodo/Glimt, który odbędzie się na terenie rywala. W przypadku spotkania rewanżowego polscy kibice będą mieli większe pole manewru, jeśli chodzi o wybór transmisji, o czym poinformowano na stronie TVP Sport.

Okazuje się, że podobnie jak w przypadku fazy grupowej, tak i teraz mecz domowy Lecha w 1/16 LKE będzie transmitowany w dwóch miejscach - na platformie streamingowej Viaplay oraz na TVP Sport. Starcie rewanżowe zaplanowano na 23 lutego. Stacja podała również skład komentatorski na ten mecz. Za mikrofonami usiądą Mateusz Borek i Robert Podoliński.

Skandal przed meczem Lecha. Norwegowie grzmią. "Czujemy się obrażeni"

Wcześniej Telewizja Polska transmitowała trzy spotkania domowe fazy grupowej Lecha w LKE. Mowa o pierwszym meczu z Austrią Wiedeń (4:1) i Hapoelem Beer Szewa (0:0) oraz o rewanżowym starciu z Villarrealem (3:0).

Liga Konferencji Europy. Gdzie oglądać pierwszy mecz Lecha z Bodo/Glimt? Transmisja na żywo

Jak na razie oczy kibiców zwrócone są na pierwsze spotkanie mistrzów Polski z Bodo/Glimt. Lech przystąpi do niego w osłabieniu. Na murawie zabraknie Joao Amarala, a także kontuzjowanych Lubomira Satki oraz Barry'ego Douglasa.

Początek meczu Bodo/Glimt - Lech Poznań o godzinie 18:45. Spotkanie będzie transmitowane na Viaplay. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

