Angielski ekspert ostrzega Lewandowskiego. "Ma nad nim przewagę"

Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów na etapie fazy grupowej FC Barcelona trafiła do 1/16 Ligi Europy, gdzie już dziś na Camp Nou zmierzy się z Manchesterem United. Oba zespoły znajdują się obecnie w znakomitej dyspozycji, przez co spotkanie elektryzuje całe piłkarskie środowisko. Jeden z angielskich ekspertów wskazał czynnik, który może przeważać na korzyść piłkarzy Erika ten Haga.

Lewandowski zostanie zneutralizowany? "Nie pozwolił mu strzelić gola w żadnym meczu"

Na łamach portalu "WP Sportowe Fakty" dziennikarz "Manchester Evening News" Isaac Johnson stwierdził, że w aktualnej formie zespół Manchesteru United nie obawia się żadnego przeciwnika. "Czerwone Diabły" zdają sobie sprawę z jakości Lewandowskiego, jednak Johnson podkreśla, że będzie to pierwszy pojedynek Polaka z angielskim zespołem.

- Szczerze mówiąc, z formą, w jakiej obecnie znajduje się Manchester United, nie sądzę, żeby się kogokolwiek bali. Przegrali tylko raz w ostatnich 17 meczach i to z goniącym za tytułem Arsenalem - powiedział dziennikarz.

- Oczywiście są bardzo świadomi zagrożenia ze strony Lewandowskiego i wiedzą, co potrafi. Będzie to pierwszy mecz napastnika przeciwko United w swojej karierze, więc jest to nowe doświadczenie dla obu stron - zauważył Johnson.

Ponadto angielski ekspert przyznał, że w drużynie United gra piłkarz, który potrafił zatrzymać Lewandowskiego jeszcze za czasów, kiedy Polak występował w Bayernie Monachium. Mowa o byłym stoperze Realu Madryt, Raphaelu Varanie.

- W United jest jednak ktoś, kto ma nad Lewandowskim przewagę psychologiczną. Raphael Varane grał przeciwko niemu jeszcze w barwach Realu, kiedy ten był w Bayernie, i nie pozwolił mu strzelić gola w żadnym meczu - mówił Isaac Johnson.

Johanson docenił Lewandowskiego

Mimo to dziennikarz "Manchester Evening News" bardzo pozytywnie ocenił Roberta Lewandowskiego, porównując go z Erlingiem Haalandem, który do tej pory strzelił już 26 bramek w Premier League.

- Myślę, że pierwszą rzeczą, którą należy powiedzieć, jest to, że gdyby nie fenomenalny początek sezonu Erlinga Haalanda, Lewandowski byłby europejskim napastnikiem na ustach każdego kibica. Jego 23 gole w 27 meczach są niesamowite, zwłaszcza w wieku 34 lat - stwierdził Johnson.

Mecz FC Barcelona - Manchester United zaplanowano na czwartek 16 lutego o godzinie 18:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.