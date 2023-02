Liga Konferencji Europy. Gdzie obejrzeć mecz Lech Poznań - Bodo/Glimt? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

W czwartek 16 lutego Lech Poznań wróci do rywalizacji w europejskich pucharach. Jesienią drużyna Johna van den Broma zajęła drugie miejsce w grupie C Ligi Konferencji Europy. W tabeli wyprzedziła Austrię Wiedeń i Hapoel Beer Szewa. Teraz mistrzowie Polski wystąpią w 1/16 finału rozgrywek, a ich rywalem będzie Bodo/Glimt. Norweski zespół "spadł" do LKE po zajęciu trzeciego miejsca w grupie Ligi Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Nadchodzą sensacyjne powołania Santosa. Gigantyczny problem na start

Lech Poznań - Bodo/Glimt. 1/16 Ligi Konferencji Europy. Mistrzowie Polski zagrają w osłabieniu

Obie drużyny przystępują do rywalizacji, będąc na różnym poziomie przygotowań. Lech rozegrał już cztery spotkania ligowe po przerwie na mundial. Pierwsze dwa zakończyły się remisem (0:0 ze Stalą Mielec i 2:2 z Miedzią Legnica). Natomiast teraz poznaniacy zanotowali serię dwóch zwycięstw z rzędu - 1:0 z Miedzią i 1:0 z Wisłą Płock.

Z kolei norweska liga gra w systemie wiosna-jesień, więc piłkarze Bodo/Glimt nie rozpoczęli jeszcze sezonu. Rozegrali jedynie cztery sparingi przed spotkaniem z Lechem. W dwóch zremisowali, jeden zakończył się ich zwycięstwem, a jeden porażką.

Marciniak nie miał litości dla piłkarza Jagiellonii. "Zaczniecie grać w piłkę?"

Lech przystąpi do 1/16 finału LKE w osłabieniu. Jak poinformował na konferencji prasowej van den Brom, w kadrze na mecz zabraknie Joao Amarala, a także kontuzjowanych Lubomira Satki oraz Barry'ego Douglasa. Mimo nieobecności kluczowych graczy, trener wierzy w sukces. - Każdy z nas chce napisać historię i awansować dalej w LKE. Polski zespół od lat nie pokonał pierwszego rywala na wiosnę, my mamy szansę to zrobić. Wychodząc na boisko nie będziemy jednak o tym myśleć, chcemy rozegrać dobry mecz - podkreślił van den Brom.

Wydaje się, że na boisku w Norwegii pogoda nie będzie przeszkadzać zawodnikom. Zgodnie z prognozami, temperatura będzie zbliżona do tej, jaką obserwujemy w Polsce - około 3 stopnie Celsjusza. Jednocześnie może padać lekki deszcz. Spotkanie poprowadzi Harald Lechner. Polscy kibice mają dobre wspomnienia z austriackim arbitrem. Sędziował m.in. mecz towarzyski Polska - Łotwa w maju 2012 roku, w którym kadra Franciszka Smudy wygrała 1:0 po bramce Artura Sobiecha.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Hiszpanie piszą, co z Lewandowskim. Tak Barcelona ma zagrać z Manchesterem United

Lech Poznań - Bodo/Glimt. Liga Konferencji Europy. Gdzie i kiedy oglądać? Transmisja TV, stream online

Mecz Lecha Poznań z Bodo/Glimt odbędzie się w czwartek 16 lutego. Początek o godzinie 18:45. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.