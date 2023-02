Xavi odsłonił karty przed hitem LE. Wiadomo, co z Robertem Lewandowskim

FC Barcelona zajęła trzecie miejsce w grupie C Ligi Mistrzów, w której przegrała z Bayerem Monachium i Interem Mediolan, a wyprzedziła Viktorię Pilzno. Z tego powodu drużyna z Camp Nou weźmie udział w rozgrywkach Ligi Europy, gdzie jej rywalem 1/8 finału będzie Manchester United. Na dzień przed wielkim hitem klub udostępnił w mediach społecznościowych listę piłkarzy powołanych na to starcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kluczowe spotkanie Santosa. O czym rozmawiał z Lewandowskim?

Robert Lewandowski w kadrze FC Barcelony na mecz z Manchesterem United. Xavi zapowiada trudne starcie w Lidze Europy

Trener Xavi na nadchodzące spotkanie powołał 22 piłkarzy. Wśród nich zabrakło m.in. Ousmane Dembele i Sergio Busquetsa, którzy zmagają się z kontuzjami. Na szczęście dla hiszpańskiego szkoleniowca dostępni są inni równie wartościowi piłkarze. A wśród nich Marc-Andre ter Stegen, Pedri, Gavi oraz Robert Lewandowski.

Kapitan reprezentacji Polski w ostatnich dwóch spotkaniach nie zdobył gola, ale asystował przy bramce Pedriego wygranym meczu z Villarrealem (1:0). Dla Lewandowskiego będzie to pierwsze w karierze starcie z Manchesterem United, co z pewnością będzie świetną okazją do powrotu do strzeleckiej formy. Napastnik prawdopodobnie będzie kluczową postacią na boisku, a angielskie media zwracały uwagę na jego pojedynek z Marcusem Rashfordem. Anglik w ostatnich tygodniach jest w świetnej formie i zdobywał bramkę w trzech kolejnych grach. Mecz na Camp Nou z pewnością nie będzie łatwy, co zapowiadał trener Xavi na przedmeczowej konferencji prasowej.

- Przeanalizowaliśmy Manchester United i mogę wam powiedzieć: to świetny zespół. To będzie bardzo skomplikowane. W europejskich rozgrywkach nigdy nie wiadomo. Na pewno będzie bardzo ciężko - stwierdził Hiszpan. Z kolei legenda United przestrzegała przed polskim napastnikiem. - Nasi obrońcy, zwłaszcza dwaj środkowi, będą musieli być czujni. Nie mam wątpliwości, że są świadomi jego możliwości - powiedział Denis Irwin.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Mecz FC Barcelona - Manchester United zaplanowano na czwartek, 15 lutego o godzinie 18:45 na stadionie Camp Nou. Relację tekstową będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.