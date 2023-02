Znamy sędziego meczu Lech - Bodo/Glimt w LKE. Polakom dobrze się kojarzy

Lech Poznań już w najbliższy czwartek 16 grudnia wróci do gry w europejskich pytaniach. Jesienią mistrzowie Polski zajęli drugie miejsce w grupie C Ligi Konferencji Europy, wyprzedzając Austrię Wiedeń i Hapoel Beer Szewa. Pierwsze miejsce zajął półfinalista Ligi Mistrzów z poprzedniego seznu, Villarreal. W czwartek podopieczni Johna van den Broma zmierzą się na wyjeździe z norweskim FK Bodo/Glimt, które spadło do LKE po zajęciu trzeciego miejsca w grupie Ligi Europy.

Pierwsze spotkanie Haralda Lechnera i Lecha Poznań

Arbitrem spotkania Lecha Poznań z FK Bodo/Glimt będzie austriacki arbiter, Harald Lechner. 40-latek w tym sezonie sędziował 22 spotkania, z czego 6 z nich było w europejskich pucharach bądź ich eliminacjach. W sumie prowadził 43 spotkania w europejskich pucharach - w eliminacjach Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz samych rozgrywkach LE i LKE.

Austriak może dobrze kojarzyć się polskim kibicom, chociaż nie sędziował często spotkań polskich drużyn. W maju 2012 roku był sędzią meczu towarzyskiego Polska - Łotwa, który kadra Franciszka Smudy wygrała 1:0 po bramce Artura Sobiecha. Jesienią 2015 roku był rozjemcą meczu Legii Warszawa z Club Brugge w trzeciej kolejce Ligi Europy, który zakończył się remisem 1:1.

W czwartkowym meczu Lechnera wspomagać będą asystenci Andreas Heidenreich i Maximilian Kolbitsch. Sędzią technicznym będzie Markus Hameter, a w wozie VAR pracować będą Christian-Petru Ciochirca oraz Alan Kijas.

Początek spotkania Lecha Poznań z FK Bodo/Glimt w czwartek 16 lutego o 18:45. Relację ze spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

