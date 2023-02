Manchester w strachu. Legenda przestrzega przed Lewandowskim. "Genialny"

FC Barcelona zakończyła fazę grupową Ligi Mistrzów na trzeciej pozycji za Bayernem Monachium i Interem Mediolan. W efekcie wiosną zagra w 1/16 Ligi Europy, gdzie jej rywalem, będzie Manchester United. Anglicy w grupie LE zajęli drugie miejsce za Realem Sociedad, który awansował bezpośrednio do 1/8 finału.

Denis Irwin ostrzega Manchester United przed Robertem Lewandowskim. "Fantastyczna kariera"

Przed nadchodzącym meczem na oficjalnej stronie Manchesteru United ukazał się obszerny wywiad z Denisem Irwinem, legendarnym obrońcą klubu. Grał on tam w latach 1990-2002, zdobył m.in. siedem mistrzostw Anglii, Ligę Mistrzów oraz Puchar Zdobywców Pucharów.

Irwin sporo miejsca poświęcił na ocenę Roberta Lewandowskiego. Jego zdaniem Polak zasłuży na to, aby prawić mu liczne komplementy. "Ma fantastyczną karierę. Był genialny w Bayernie Monachium, długo pracował na to, aby otrzymać zasłużone pochwały. Teraz powtarza to w Barcelonie, gdzie gra bardzo dobrze - stwierdził.

Irlandczyk ma świadomość, że w rywalizacji z napastnikiem Barcelony gracze United nie będą mieli miejsca na błędy. - Nasi obrońcy, zwłaszcza dwaj środkowi, będą musieli być czujni. Nie mam wątpliwości, że są świadomi jego możliwości - ocenił. Jednocześnie zaznaczył, że w tak mocnym zespole trudno skupić się na jednym zawodniku. - To świetna drużyna, zdobywają wiele bramek. Defensywa musi być monolitem i sprawić, że nie stworzą zbyt wielu okazji - dodał.

Podobnie jak w Barcelonie, tak i Manchesterze United ostatniego lata doszło do dużych zmian. Zespół przejął trener Erik ten Hag, którego dotychczasowa praca jest oceniana pozytywnie. Irwin uważa, że ewentualne wyeliminowanie Barcelony tylko wzmocniłoby morale zespołu. - W tym sezonie poczyniliśmy ogromne postępy. To oznaczałoby, że podążamy we właściwym kierunku. Myślę, że piłkarze, trener, fani podbudowaliby się tą wygraną - podsumował.

Spotkanie FC Barcelony z Manchesterem United zostanie rozegrane w czwartek 16 lutego o godzinie 18:45. Relację tekstową będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.