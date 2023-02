Nowe wyzwanie dla Lewandowskiego. Hiszpanie nie są optymistami przed "debiutem"

Tegoroczna edycja Ligi Mistrzów nie ułożyła się po myśli piłkarzy FC Barcelony. Po słabym występie w fazie grupowej i zajęciu trzeciego miejsca w grupie C za Bayernem Monachium i Interem Mediolan drużyna "spadła" do Ligi Europy. W ramach 1/16 finału rozgrywek Katalończycy zmierzą się z Manchesterem United.

Nowe wyzwanie Roberta Lewandowskiego. Polak nigdy nie grał z Manchesterem United

Robert Lewandowski, dopiero w wieku 34 lat, po raz pierwszy w karierze wystąpi przeciwko Manchesterowi United. Mimo ponad 10 lat gry w europejskich pucharach nigdy wcześniej nie trafił na ekipę z Old Trafford. Jakie są jego szanse na udany debiut? Jak wygląda jego bilans przeciwko angielskim klubom?

Lewandowski mierzył w Lidze Mistrzów z klubami z Premier League aż 17-krotnie. Aż osiem przypadków to mecze z Arsenalem. Do tego doliczyć trzeba starcia z Manchesterem City, Liverpoolem i Tottenhamem. W sumie strzelił w nich 10 goli, z czego cztery w spotkaniach ze wspomnianym Arsenalem. Bilans spotkań z udziałem Lewandowskiego przeciwko angielskim klubom to 9 wygranych, trzy remisy i pięć porażek. Zatem liczby naszego napastnika mogą napawać optymizmem, ale tak pozytywnie nastawieni nie są już dziennikarze madryckiego "AS-a".

Na łamach dziennika możemy przeczytać, że ostatnie kilka meczów w wykonaniu Lewandowskiego to"linia pochyła". Hiszpanie podkreślają fakt, iż w ostatnich sześciu kolejkach LaLiga udało mu się trafić do siatki tylko raz. Było to jednak ważne trafienie z Betisem, które przyczyniło się do wygranej 2:1. Do tego warto podkreślić, że Lewandowski nie miał stuprocentowej frekwencji w meczach. Opuścił trzy starcia z powodu zawieszenia za czerwoną kartkę w meczu z Osasuną. W międzyczasie trafiał za to w innych rozgrywkach, w tym w Superpucharze Hiszpanii, w którego finale FC Barcelona pokonała Real Madryt (3:1). Niemniej należy też podkreślić cudowną asystę Lewandowskiego w ostatnim spotkaniu ligowym z Villarrealem. I spojrzeć na inne głosy płynące po tym starciu z Hiszpanii.

Mecz 1/16 finału Ligi Europy FC Barcelony z Manchesterem United zaplanowano na najbliższy czwartek 16 lutego o godz. 18:45. Spotkanie zostanie rozegrane na Camp Nou. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego wydarzenia na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

