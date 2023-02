Alarm w Barcelonie. Najczarniejszy scenariusz się potwierdził. Brak gwiazdy w kluczowym meczu

FC Barcelona po rozczarowującej postawie w Lidze Mistrzów zajęła trzecie miejsce w grupie C za Bayernem Monachium i Interem Mediolan z dorobkiem siedmiu punktów. To sprawiło, że zespół "spadł" do Ligi Europy, gdzie w 1/16 finału rozgrywek czeka go rywalizacja z Manchesterem United. W trakcie domowego starcia Barcy na boisku zabraknie na pewno Sergio Busquetsa.

Potwierdziło się. Kontuzja Sergio Busquetsa wyklucza go z występu przeciwko Manchesterowi United

Jak kilka dni temu podało hiszpańskie radio Cadena SER, kontuzja kostki, której Sergio Busquets doznał w meczu 20. kolejki LaLiga z Sevillą, uniemożliwia jego występ przeciwko Manchesterowi United 16 lutego. Kapitan FC Barcelony doznał konkretnie skręcenia więzadła bocznego lewej kostki w trakcie wspomnianego spotkania i już w 8. minucie musiał opuścić boisko.

To samo źródło informuje teraz, że defensywny pomocnik powinien pojawić się na boisko już w najbliższy weekend. 19 lutego Barca zmierzy się z Cadiz i plan jest taki, aby Hiszpan zagrał przynajmniej przez kilkanaście minut "na przetarcie" przed rewanżem z angielskim zespołem, który zaplanowano na 23 lutego.

Busquets w tym sezonie zagrał łącznie w 27 meczach, w których zanotował jedną asystę. Wciąż nie jest pewny, czy doświadczony piłkarz pozostanie w klubie. Wszystko przez jego zaawansowane negocjacje z Interem Miami, o których donoszą hiszpańskie media. Ponadto ma już go coraz bardziej niecierpliwić opieszałość Joana Laporty w rozmowach dotyczących przedłużenia kontraktu, tym bardziej że Busquets zadeklarował, iż jest gotowy na obniżkę pensji.

