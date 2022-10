Media bezlitosne dla sędziego meczu Lecha z Hapoelem. "Jak to jest, k***a, możliwe?"

Lech Poznań zremisował 1:1 z Hapoelem Beer Szewa w Lidze Konferencji. Na listę strzelców po stronie izraelskiej ekipy wpisał się Tomer Hemed, a mistrz Polski odpowiedział trafieniem Filipa Szymczaka. Mimo remisu, ekipa van den Broma jest na dobrej drodze, aby wyjść z grupy.

Dziennikarze zabrali głos po meczu Lecha. Gol Szymczaka "przełamaniem"

Spotkanie z Hapoelem skomentował dziennikarz portalu Meczyki.pl Dawid Dobrasz. "Poprawny mecz Lecha, taki wynik można było wziąć przed meczem w ciemno. Słaba forma zmienników i katastrofalna dyspozycja sędziego. Lech bliżej awansu i to najważniejsze, choć można było wycisnąć więcej" - napisał.

Marek Wawrzynowski z Przeglądu Sportowego wypowiedział się z kolei na temat bramki Filipa Szymczaka. "Myślałem, że Szymczak już nigdy w życiu nie strzeli bramki dla Lecha, a on strzelił w najważniejszym momencie. Fajnie, bo chłopak grał nieźle a kompletnie mu "nie siedziało" - czytamy.

Zadowolony z gola napastnika był także Adam Delimat. "Wreszcie Filip Szymczak! Gol na przełamanie, w takim meczu i w takim momencie — doskonała informacja dla wszystkich kibiców Lecha. Komu jak komu, ale jemu ta bramka była niesamowicie potrzebna, oby teraz poszło z górki" - napisał.

W meczu nie obyło się bez kontrowersji i zdaniem wielu Lech został skrzywdzony przez sędziego. "Z normalnym sędziowaniem wygralibyśmy ten mecz, ale ten remis smakuje słodko. Remis w starciu, który nie był uczciwą rywalizacją, budzi radość. W 5. kolejce wygrywamy w Wiedniu ze słabiutką Austrią, Hapoel nie wygrywa z Villarrealem i mamy awans. Chyba zgoda, prawda?" - napisał Michał Niklas z Polsatu.

Sędziowanie w tym meczu skrytykował także Mariusz Bielski z Tygodnika WPROST. "Po meczu Lecha z Hapoelem zastanawia mnie tylko jedno - jak to jest k***a możliwe, że w tych rozgrywkach nie ma VAR-u? To jest po prostu skandal. Zrobili nowe rozgrywki i nie są w stanie ich właściwie opakować... Czuję się jak po powrocie do epoki kamienia łupanego" - czytamy.

W podobny sposób poziom sędziowania skomentował również Damian Smyk z Weszło. "Czy ten pan z gwizdkiem na co dzień też wykonuje zawód sędziego czy dzisiaj pierwszy raz próbuje swoich sił w branży?" - napisał na Twitterze.

"Sędzia z ulicy + brak VARu oznacza karnego z czapy dla Hapoelu oraz brak karnego dla Lecha za zagranie ręką. 1:1 z Velde i Amaralem w składzie przeciwko drużynie piłkarskiej plus sędziowie to całkiem niezły wynik, ocierający się nawet o niedosyt." - napisał z kolei Przemysław Kasiura.

