Piłkarz PSV zawstydził nawet Haalanda. Zrobił to jako pierwszy w sezonie

W czwartek holenderski zespół grał na wyjeździe z FC Zurich. Było to dopiero drugie spotkanie PSV w tym sezonie Ligi Europy. W połowie września nie odbył się jego pojedynek z Arsenalem, a to za sprawą żałoby narodowej w Anglii po śmierci królowej Elżbiety II. Nowa data tego starcia to 20 października.

Znakomity mecz PSV i kolejne gole Gakpo

Pomimo miesięcznej przerwy od gry w europejskich rozgrywkach, PSV nie miało żadnych problemów z odniesieniem efektownego zwycięstwa. Zespół prowadzony przez Ruuda van Nistelrooya rozbił na wyjeździe 5:1 FC Zurich i obecnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli grupy A.

Po dwa gole dla holenderskiego zespołu strzelali Cody Gakpo i Yorbe Vertessen, a jedno trafienie dołożył Xavi Simons. Pomimo dopiero dwóch występów w Lidze Europy, po czwartkowej serii spotkań Gakpo stał się liderem klasyfikacji strzelców rozgrywek, mając na koncie trzy trafienia.

23-letni skrzydłowy generalnie rozgrywa znakomity sezon pod kątem strzeleckim. Jest także liderem klasyfikacji strzelców w Eredivisie - po ośmiu kolejkach ma na koncie osiem bramek i sześć asyst. Co ciekawe, wiceliderem jest inny piłkarz PSV Eindhoven Xavi Simons (sześć goli i trzy asysty).

Gakpo pierwszym piłkarzem z 10 golami i 10 asystami w ligach TOP 7

Występ Gakpo w starciu z FC Zurich nie przeszedł bez echa również pod kątem jego całościowych statystyk. Dzięki kolejnym bramkom i jednej asyście, 23-latek stał się pierwszym piłkarzem w siedmiu czołowych ligach Europy (Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Eredivisie, Liga Portugal), który w tym sezonie zanotował co najmniej 10 goli i 10 asyst.

Poza Gakpo, obecnie najbliżej tego osiągnięcia są gwiazdorzy PSG - Neymar i Leo Messi (odpowiednio 11/9 i 8/8). W czołówce zestawienia znajduje się również wspominany Xavi Simons, którego dotychczasowy bilans to osiem goli i cztery asysty.

Najlepsi strzelcy i asystenci w ligach TOP 7:

Cody Gakpo (PSV Eindhoven) - 12 goli, 10 asyst

Neymar (PSG) - 11 goli, 9 asyst

Leo Messi (PSG) - 8 goli, 8 asyst

Goncalo Ramos (Benfica Lizbona) - 8 goli, 6 asyst

Jamal Musiala (Bayern Monachium) - 7 goli, 6 asyst

Mehdi Taremi (FC Porto) - 7 goli, 6 asyst

Xavi Simons (PSV Eindhoven) - 8 goli, 4 asysty

Sheraldo Becker (Union Berlin) - 7 goli, 4 asysty

Cody Gakpo dał się również we znaki piłkarzom reprezentacji Polski podczas wrześniowej serii meczów w Lidze Narodów. 23-latek strzelił 22 września jedną z bramek na PGE Narodowym, kiedy to Holandia pokonywała podopiecznych Czesława Michniewicza 2:0. Był to dla niego drugi mecz w kadrze z rzędu z golem - wcześniej trafił w starciu z Walią (3:2).