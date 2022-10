Kibice Śląska Wrocław deportowani z kraju. Roczny zakaz wjazdu

Na mecz do Belgradu przyjechało około 80 fanów Śląska Wrocław w towarzystwie 20 kibiców Ferencvarosu Budapeszt. Grupa byłaby większa, ale część sympatyków nie zdołała przekroczyć granicy. Wszyscy pozostali zostali zatrzymani przez serbskie służby, a następnie deportowani. Nie wiadomo jednak, dlaczego.

Kibice Śląska wydaleni z Serbii. Dostali roczny zakaz wjazdu do kraju

Kibice w stolicy Serbii zjawili się dzień przed spotkaniem. - Po wieczornym poszukiwaniu atrakcji, hotel w którym przebywali został obstawiony przez policję. Cała grupa od rana była spisywana i wnikliwie sprawdzana przez służby. Decyzją serbskich władz, cała grupa została wydalona z Serbii. Jakby tego było mało, każdy z obecnych otrzymał roczny zakaz wjazdu do kraju - donosi portal stadionowioprawcy.net.

Na Twitterze pojawiło się też nagranie, na którym widać jak uzbrojeni policjanci obstawili budynek, w którym znajdowali się polscy i węgierscy fani.

Celem wyjazdu kibiców Śląska był mecz Ligi Europy pomiędzy Crveną Zvezdą Belgrad a Ferencvarosem Budapeszt. Fani wrocławskiego klubu od jakiegoś czasu współpracują z sympatykami zespołu z Węgier, a w ubiegłym roku stowarzyszenia zrzeszające kibiców obu klubów przybiły oficjalną zgodę.

Mistrzowie Węgier, pozbawieni wsparcia trybun, nie poradzili sobie w czwartkowym starciu. Przegrali aż 4:1. Dwie bramki dla gospodarzy strzelił Kanga, a po jednym dołożyli Mitrović i Katai. Honorowego gola dla Ferencvarosu zdobył Zachariassen. Mimo to klub z Budapesztu utrzymał pierwszą pozycję w tabeli swojej grupy. Dzięki wcześniejszym wygranym z AS Monaco i Trabzonsporem, ma w dorobku sześć punktów. Z kolei dla Crveny Zvezdy były to pierwsze punkty w tej edycji Ligi Europy.