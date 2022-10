"Babcia steward" wkroczyła do akcji, gdy kibice wtargnęli na murawę [WIDEO]

Na czwartek zaplanowano łącznie aż 16 spotkań w rozgrywkach Ligi Europy. Jednym z nich było starcie Feyenoordu z wicemistrzami Danii, FC Midtjylland. Zespół Sebastiana Szymańskiego do meczu 3. kolejki podchodził po porażce 2:4 z Lazio i pewnym zwycięstwie 6:0 nad Sturm Graz. Takie rezultaty dawały holenderskiej drużynie prowadzenie w grupie F.

Starsza pani z ochrony bohaterką w Herning. Grupka kibiców nie okazała się dla niej problemem

Spotkanie na MCH Arenie w Herning lepiej rozpoczęli przyjezdni. W 22. minucie pierwszą bramkę w tegorocznych rozgrywkach strzelił Sebastian Szymański, wyprowadzając Feyenoord na prowadzenie. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy drugie trafienie na koncie Holendrów zapisał Orkun Kokcu, wykorzystując rzut karny w 45. minucie. Po przerwie gospodarze wzięli się za odrabianie strat. W 54. minucie bramkę kontaktową strzelił Gustav Isaksen, wykorzystując podanie od Pione Sisto. Na pięć minut przed końcem wynik wyrównał Juninho i mecz zakończył się remisem 2:2.

Do ciekawego zdarzenia doszło jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Podczas rozgrzewki zawodników w okolice boiska wbiegła grupka kibiców. Wtedy do akcji wkroczyła osoba z ochrony w postaci starszej kobiety. Szybko udało jej się spacyfikować jednego z agresywnych kibiców, by później wskazać mu i kilku jego kolegom drogę na trybuny. Nagranie z tego zdarzenia szybko obiegło internet.

Kibice dali także o sobie znać w trakcie meczu. Do mediów społecznościowych trafiło nagranie przedstawiające zamieszki na trybunach z udziałem fanów obu drużyn. Również tutaj nie obyło się bez interwencji ochrony, która musiała rozdzielić awanturujących się widzów. W komentarzach czytamy też, że w wyniku starć powalono jednego stewarda. Nie napisano jednak, czy doznał jakichś obrażeń.