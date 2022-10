Van den Brom podjął najtrudniejszą decyzję od objęcia Lecha

Lech Poznań wciąż nie zbliżył się do awansu do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy. Zespół prowadzony przez Johna van den Broma zremisował bezbramkowo, po przeciętnym występie, z Hapoelem Beer Szewa i ma cztery punkty po trzech spotkaniach fazy grupowej. Na domiar złego mistrzowie Polski stracili Barry’ego Douglasa, który opuścił boisko w 32. minucie. W jego miejsce wszedł Pedro Rebocho.

Van den Brom tłumaczy remis w meczu LKE. "Wielu piłkarzy grało poniżej poziomu"

- Mówiłem na konferencji, że to nie będzie łatwy mecz i to się potwierdziło. Styl gry Hapoelu wygląda naprawdę dobrze. Zbyt wielu piłkarzy grało poniżej normalnego poziomu, nie byliśmy w najlepszej formie. Dobrą rzeczą jest to, że nie przegraliśmy i mamy jeden punkt. Trudno zaakceptować ten remis, chcieliśmy więcej, ale cierpieliśmy. Nie tylko skrzydłowi nie grali najlepiej. Rywale w końcówce mieli okazję, żeby przechylić szalę na swoją korzyść. Szkoda, że tak to dzisiaj wyglądało - rozpoczął John van den Brom.

Trener mistrzów Polski odniósł się też do słabszych występów Kristoffera Velde i Filipa Marchwińskiego. - Posadzenie Filipa na trybunach w meczu z Legią było moją najtrudniejszą decyzją od objęcia Lecha. Filip, tak jak pozostali nasi zawodnicy, był pod formą. Słaba postawa Velde? Jest pewna zasada na przyszłość: jeśli wiesz, że nie jesteś w dobrej formie, to próbuj grać prościej. Ja wymagam od skrzydłowych, żeby podejmowali ryzyko, dryblowali. Czasem nam to przyniesie korzyść, czasem nie - dodał.

- Wciąż jesteśmy w grze o awans. Możemy zakładać, że Villarreal wygra swój mecz z Austrią Wiedeń, ale to jest piłka nożna. Wszystko jest nadal w naszych rękach - skwitował van den Brom. Lech Poznań ma cztery punkty po trzech meczach i ma obecnie dwa punkty przewagi nad Hapoelem Beer Szewa. Rewanż z klubem z Izraela odbędzie się w czwartek 13 października o godzinie 21:00.