Sensacyjny wynik w Lidze Europy. Lazio rozbite, zmiażdżone, upokorzone

FC Midtjylland, jak i Lazio nie mogą zaliczyć do udanych występów w poprzednim sezonie europejskich pucharów. Drużna z Danii zajęła trzecie miejsce w swojej grupie Ligi Europy, a następnie odpadła w 1/16 Ligi Konferencji Europy z PAOKiem Saloniki. Podobnie było z Lazio, które pożegnało się z Ligą Europy w po porażce w 1/16 finału z FC Porto.

Tydzień temu Lazio rozbiło Feyenoord w Lidze Europy. Dziś sami zostali rozbici przez FC Midtjylland

W bezpośrednim starciu obu drużyn wystarczyło tylko pięć minut, by FC Midtjylland wstrząsnęło drużyną z Rzymu. W 26. minucie Paulinho zdobył bramkę na 1:0, a po pół godziny gry było już 2:0. Drugą bramkę zdobył Kaba. Ten wynik był całkowitym potwierdzeniem przewagi duńskiego zespołu. Do przerwy wynik się nie zmienił, ale w drugiej połowie piłkarze FC Midtjylland wrócili do ofensywy.

Wystarczyło siedem minut drugiej połowy i gospodarze prowadzili 3:0 po rzucie karnym Evandro. Chwilę po tym potrójną zmianę wykonał Maurizio Sarri i wpuścił m.in. Siergieja Milinkovicia-Savicia, który w 57. minucie zdobył bramkę honorową. Jednak drużynę gości było stać tylko na tyle, ponieważ w 67. minucie wynik na 4:1 podwyższył Isaken, a ostateczny wynik tego starcia na 18 minut przed końcem ustanowił Sviatchenko.

Ligi Europy. Tak wygląda tabela grupy F:

Niezwykle interesująco wygląda sytuacją w grupie F. Każda z drużyn ma po trzy punkty na koncie. Zespoły z tej grupy strzelają też wiele goli. W pierwszej kolejce Lazio rozbiło Feyenoord Rotterdam (4:2). W tym samym czasie Sturm Graz wygrał tylko 1:0 z FC Midtyjlland. Dziś Lazio przegrało aż 1:5, a Feyenoord odbił sobie zeszłotygodniową porażkę i pewnie pokonał Sturm (6:0).

Feyenoord Rotterdam 3 pkt, 8-4, FC Midtjylland 3pkt, 5-2, Lazio 3 pkt, 5-7, Sturm Graz 3 pkt, 1-6.

