Cristiano Ronaldo odetchnął z ulgą. Jest pierwszy gol w tym sezonie [WIDEO]

Po zaskakującej porażce 0:1 z Realem Sociedad w 1. kolejce Ligi Europy Eric ten Hag nie chciał ryzykować kolejnej wpadki. I choć Manchester United grał na wyjeździe z Sheriffem Tyraspol, czyli dopiero 132. drużyna rankingu UEFA, to holenderski trener wystawił największe gwiazdy. Wreszcie szanse gry od pierwszej minuty otrzymał Cristiano Ronaldo, ale to nie on zdobył pierwszą bramkę.

Już w 17. minucie Christian Eriksen zagrał na 17. metr do Jadona Sancho, a Anglik najpierw minął obrońcę, a potem precyzyjnym strzałem po ziemi umieścił piłkę w siatce. Dla byłej gwiazdy Borussii Dortmund była to już trzecia bramka w sezonie. I pomyśleć, że w całym poprzednim sezonie strzelił łącznie zaledwie pięć goli.

Pierwszy gol Cristiano Ronaldo w tym sezonie

W 38. minucie Paweł Raczkowski odgwizdał rzut karny, po tym jak Patrick Kpozo sfaulował Bruno Fernandesa. Jedenastkę na bramkę zamienił Cristiano. Dla Ronaldo było to dopiero pierwsze trafienie w tym sezonie. Po twarzy Portugalczyka widać było, że zeszło z niego ciśnienie.

United wygrało pierwszą połowę 2:0, chociaż wydawało się, że grali na pół gwizdka. Albo inaczej: nie musieli włączyć piątego, a może nawet czwartego biegu. Po przerwie obraz gry się nie zmienił. Manchester przeważał, ale goście nie grali z pełnym zaangażowaniem. Szeryf Tyraspol starał się kontrować i oddał nawet więcej strzałów (11 do 8), ale tylko dwa z nich były celne.

Manchester wiceliderem

United, dzięki wygranej 2:0, ma na koncie trzy punkty, czyli tyle samo co Szeryf. Liderem jest Real Sociedad (6 punktów), który ograł 2:1 Omonię, która nie ma jeszcze punktu.

W następnej kolejce Manchester zagra z cypryjskim klubem, a Hiszpanie zmierzą się z klubem z Mołdawii. Choć tu trzeba otworzyć nawias, bo Sheriff nie ma wiele wspólnego z Mołdawią.

Związki między polityką, biznesem a sportem są w Mołdawii nierozerwalne. Najlepszym tego przykładem jest Sheriff Tyraspol. To klub założony przez byłych agentów KGB, będący jedynie trybikiem w wielkiej machinie. Problem w tym, że pochodzi z państwa, które tak naprawdę nie istnieje i jest uważane za mafijną enklawę. Więcej przeczytacie TU.