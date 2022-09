Lech Poznań strzelił już w drugiej minucie. Katastrofalny błąd Villarrealu

Wiele scenariuszy pisano przed tym meczem, ale Unai Emery z pewnością nie zakładał, że jego drużyna będzie przegrywała z Lechem Poznań już w drugiej minucie. Żadna z drużyn nie zdążyła nawet przeprowadzić składnej akcji, a mimo to Villarreal stracił gola. To wynik pressingu, który zmusił obronę hiszpańskiego zespołu do szybkiej reakcji, a ta zawiodła w kluczowym momencie.

REKLAMA

Zobacz wideo Wyciekły szczegóły kontraktu Lewandowskiego! Hiszpańska zabawa w Barcelonie

Lech Poznań wygrywa z Villarrealem. Pressing, błąd i świetnie zachowanie Ishaka w polu karnym

Adrian De La Fuente znajdował się już przy linii końcowej własnej połowy. Wtedy zbiegł do niego Mikael Ishak, którego od strony skrzydła asekurował jeszcze jeden piłkarz Lecha Poznań. Obrońca Villarrealu chciał zejść bliżej bramki i oddać piłkę komuś innemu. Ale to się nie udało. Popełnił katastrofalny błąd. Za daleko ją sobie wypuścił i właściwie oddał ją kapitanowi Lecha we własnym polu karnym. Ishak ze spokojem zabrał się z piłką i dostrzegł lepiej ustawionego Skórasia. Zagrał do 22-latka, a ten wpisał się na listę strzelców. To był pierwszy strzał Lecha Poznań w tym meczu.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Radość Lecha nie trwała zbyt długo. Villarrealowi udało się odrobić stratę jeszcze przed końcem pierwszej połowy. Bramkę na wagę remisu pięknym strzałem z dystansu zdobył Samuel Chukwueze. Niespełna cztery minuty później w dość pechowych okolicznościach Lech stracił drugiego gola. Alex Baena strzelił zza pola karnego, piłka odbiła się jeszcze od nogi jednego z zawodników polskiego zespołu i wpadła nad ręką będącego już na ziemi Filipa Bednarka. Baena dołożył drugie trafienie w 40. minucie po asyście Chukwueze. Lech Poznań przegrywa 1:3.

Liga Mistrzów Lewandowskiego. Oficjalnie. Jest nagroda

Lech Poznań i Villarreal w losowaniu Ligi Konferencji Europy trafili do grupy C, w której wylądowały też, Austria Wiedeń oraz Hapoel Beer Szewa