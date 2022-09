Przebłysk Szymańskiego w najtrudniejszym sprawdzianie. A wtedy trener zaskoczył

Po 30 minutach spotkania Sebastian Szymański miał na koncie zaledwie dwa celne podania, a Lazio prowadziło 3:0. Rzymianie praktycznie nie schodzili z połowy gości. Pierwszy gol padł już w 3. minucie, gdy Matias Vecino sprytnym podaniem na wolne pole uruchomił Luisa Alberto, a Hiszpan z bliska strzelił gola. Chwilę później Feyenoord ruszył z kontratakiem, ale pędzącego z piłką Szymańskiego staranował Felipe Anderson, za co obejrzał żółtą kartkę. Kilka minut później Brazylijczyk... cieszył się z gola. Były skrzydłowy West Hamu w swoim stylu zbiegł ze skrzydła do środka, minął obrońcę i strzałem na bliższy słupek zaskoczył bramkarza.

Na 3:0 trafił Vecino, którego krycie kompletnie odpuścili obrońcy holenderskiego klubu. Feyenoord nieco się przebudził pod koniec pierwszej połowy, gdy Szymański huknął z lewej nogi sprzed pola karnego. Ivan Provedel, bramkarz Lazio, popisał się jednak efektowną paradą.

To był drugi strzał Polaka w tym meczu. Żaden inny piłkarz Feyenoordu nie doszedł do sytuacji strzeleckiej w pierwszej połowie. Jeśli już goście atakowali - a może raczej próbowali konstruować akcje, to Polak był w nie zamieszany.

Ale jeśli na kogoś w ostatnim czasie liczą holenderscy fani, to właśnie na byłego gracza Legii, który nie potrzebował czasu na aklimatyzację w nowym klubie. Od razu stał się ważnym zawodnikiem trenera Arne Slota. Po pięciu meczach ligowych ma na swoim koncie trzy asysty i dwa gole. Kilka dni temu ofensywny pomocnik trafił na okładkę cenionego tygodnika "Voetbal International", gdzie można było przeczytać o nim artykuł pod tytułem "Nowy bohater w kokpicie". Nad 23-letnim Polakiem rozpływają się również komentatorzy, określając go "wspaniałym piłkarzem", a kibice liczą, że zostanie w Holandii na dłużej. Formalnie jego wypożyczenie trwa do końca czerwca 2023.

Zaskakująca zmiana Szymańskiego

Ale do tej pory Szymański grał z takimi ekipami jak Vitesse, Heerenveen, RKC Waalwijk, FC Emmen czy Go Ahead Eagles, a więc ekipami, które w skali europejskiej są co najwyżej przeciętne. Lazio to zupełnie inny poziom, pierwszy tak poważny test Szymańskiego i Feyenoordu. Na Stadio Olimpico w przerwie meczu Polak nieoczekiwanie został zmieniony przez Alirezę Jahanbakhshę. I była to zaskakująca zmiana, jeśli Szymański nie zgłosił żadnego urazu.

"Lazio po prostu demoluje Feyenoord. Mecz jednej drużyny, 3:0 to minimalny wymiar kary. Dawno czegoś takiego nie widziałem. Sebastian Szymański jak na taki mecz w miarę sensownie, jeśli coś działo się z przodu to z jego udziałem" - relacjonował w przerwie Michał Borkowski, komentator Viaplay.

Spójrzmy na statystyki Polaka. Zanotował 15 kontaktów z piłką, zaliczył zaledwie trzy celne podania (na sześć prób) i zanotował dwa udane dryblingi. Liczby nie imponują, ale - tak jak pisaliśmy - to Lazio zdecydowanie przeważało, a Szymański, biegający bliżej lewej flanki, i tak w pierwszej części wyróżnił się na tle kolegów. Ostatecznie Lazio wygrało 4:2. Do siatki znowu trafił Vecino, a dla Feyenoordu dwukrotnie strzelił Santiago Giménez. Najpierw w 69. minucie z karnego, a potem w 88.

Ucieczka z Rosji

Szymański został wypożyczony do Feyenoordu po trzech latach gry w Dynamo Moskwa. Zmienił klub ze względu na rosyjską inwazję na Ukrainę. Holendrzy mają możliwość wykupu pomocnika, którego "Transfermarkt" wycenia na 14 milionów euro.

Za tydzień rywalem Feyenoordu będzie Sturm Graz, który ograł 1:0 Midtjylland. Z Duńczykami w 2. kolejce zagra Lazio.

Szymański pewniakiem na mundial

Już za niespełna dwa tygodnie odbędzie się zgrupowanie reprezentacji Polski. Czesław Michniewicz właśnie ogłosił, że już wielu piłkarzy, o ile zdrowie pozwoli, może być pewnych biletów do Kataru.

- Pewniaków na wyjazd jest w tej chwili osiemnastu. Takich, którzy jeśli unikną kontuzji i kontaktu z covidem, na pewno pojadę na te mistrzostwa. (...) Poza Lewandowskim, Milikiem, Szymańskim i Zielińskim na wyjazd mogą szykować się Szczęsny, Łukasz Skorupski, Kamil Glik, Janek Bednarek, i… dziesięciu innych pewniaków. Nie ma jednak sensu wymieniać teraz wszystkich nazwisk, choćby dlatego, żeby nie zapeszać - podkreślił selekcjoner.