Trener Lecha Poznań stawia cel na Villarreal: Nie przyjechaliśmy tylko się bronić

Piłkarze Lecha Poznań od środy są w Walencji, gdzie na Estadio Ciudad de Valencia rozegrają swój inauguracyjny mecz w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. W starciu z Villarrealem są skazywani na porażkę. Mimo to trener poznaniaków nie traci optymizmu. Początek spotkania o 18.45, a o szczegółach dotyczących jest transmisji można przeczytać ->>> TUTAJ.

Van den Brom: Przyjechaliśmy tutaj, żeby grać w piłkę, a nie tylko się bronić

Holenderski szkoleniowiec na przedmeczowej konferencji prasowej wyraził zadowolenie z faktu, że jego drużynie przyjdzie się zmierzyć z tak klasowym rywalem. - Walczyliśmy bardzo mocno o to, by znaleźć się w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy. Bardzo się cieszymy z tego faktu. W pierwszej kolejce Ligi Konferencji trafiamy na bardzo mocny zespół, który jest jednym z faworytów nie tylko tego meczu, ale i całych rozgrywek - powiedział John van den Brom.

Holender przyznał, że to gospodarze dzisiejszego meczu będą faworytem, ale jednocześnie podkreślał, że jego zespół także ma swoje atuty. - Villarrealowi daje się oczywiście większe szanse, lecz my też jesteśmy teraz w dobrym momencie. Wygraliśmy trzy spotkania bez straty gola, a to zawsze podnosi pewność siebie. Widzę te nastroje w swojej drużynie. - stwierdził van den Brom. Ponadto określił cel, z którym ekipa z Wielkopolski przyjechała do Hiszpanii. - Przyjechaliśmy tutaj, żeby grać w piłkę, a nie tylko się bronić - wskazał.

Trudny terminarz Lecha Poznań. Liga Konferencji, a potem Pogoń Szczecin

Przed Lechem Poznań wymagający okres, który dyktuje mu terminarz. Trzy dni po starciu z Villarrealem czeka go wyjazd do Szczecina na mecz z Pogonią. Z kolei w następny czwartek szykuje się kolejna walka w europejskich pucharach, tym razem z Austrią Wiedeń. Van den Brom zapewnił jednak, że przy ustalaniu składu, nie będzie się kierował perspektywą konieczności rozegrania ważnego spotkania w Ekstraklasie.

Nie narzekał również na kontuzje w zespole (nie może skorzystać z Bartosza Salamona, Adriela Ba Loui, Artura Sobiecha oraz Filipa Marchwińskiego), ale z zadowoleniem przyznał, że i tak ma coraz większe pole manewru. - Zabrałem do Hiszpanii 20 zdrowych i gotowych do gry zawodników. To jest zupełnie inna sytuacja, niż mieliśmy przed miesiącem, kiedy to miałem czasami 15 piłkarzy do dyspozycji i brakowało środkowych obrońców. Teraz mam więcej opcji i jest po prostu mi łatwiej – wyjaśnił.

Rewanżowe spotkanie z Villarrealem odbędzie się dopiero 3 listopada w Poznaniu na zakończenie rozgrywek grupowych.