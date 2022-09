Lech zagra z Villarreal ponownie bez logo sponsora strategicznego

– W związku z tym, że w Hiszpanii zabronione jest reklamowanie nielicencjonowanych w tym kraju firm bukmacherskich, jako spółka respektująca regulacje prawne, postanowiliśmy kolejny raz w porozumieniu z Lechem Poznań udostępnić miejsce na koszulkach fundacji STS (Sport Twoją Szansą) – powiedział Mateusz Juroszek, prezes STS i Fundacji Sport Twoją Szansą.

Sponsorowi Lecha zależy takim działaniem na zwróceniu uwagi na problem szarej strefy zakładów wzajemnych w Polsce. Obecnie około połowa rynku online należy do firm działających w Polsce nielegalnie. – Traci na tym budżet państwa, kluby sportowe, a dla rodzimych firm działających legalnie i płacących w Polsce podatki, stanowią one nieuczciwą konkurencję – dodaje Juroszek.

Koszulki, tak jak już wcześniej zapowiadano, po zakończeniu udziału Kolejorza w rozgrywkach europejskich zostaną przekazane na cel charytatywny.

Licencjonowani operatorzy w Polsce respektują prawo hazardowe za granicą, ale podobna zasada niestety nie działa w drugą stronę. Spowodowane jest to m.in. brakiem odpowiedniej egzekucji ustanowionego w Polsce prawa. Potwierdzają to przykłady meczów lokalnych drużyn piłkarskich z zagranicznymi zespołami. W 2016 roku z logotypem nielegalnego bukmachera w meczu z Zagłębiem Lubin wystąpiła Slavia Sofia, sytuacja powtórzyła się rok później podczas spotkania pomiędzy Jagiellonią, a Dinamo Batumi. Kolejnymi przykładami są mecze Górnika Zabrze z AS Trencin (2018 r.) czy tegoroczne spotkanie Legii Warszawa z Ominią Nikozja, gdzie Cypryjczycy również grali w koszulkach z logiem nielicencjonowanego operatora.

Nielegalne firmy kontrolują ok. 50% rynku zakładów wzajemnych w Polsce. Oznacza to, że w szarej strefie znalazła się kwota około 6 miliardów złotych.. Brak podatku z połowy transakcji wykonywanych na terenie Polski jest dla budżetu państwa bolesną stratą.

Fundacja STS funkcjonuje od 2014 roku, prowadząc działania na rzecz rozwoju polskiego sportu. Wspiera talenty, zapewniając im pomoc materialną oraz merytoryczną. Fundacja powstała z inicjatywy firmy STS. Jej współpraca z Lechem Poznań ma swoje początki w 2017 roku, kiedy piłkarze Kolejorza rozegrali mecz w koszulkach z logo fundacji Sport Twoją Szansą. Trykoty zostały następnie zlicytowane, a dochód został przeznaczony na wsparcie podopiecznych organizacji. Jednocześnie Karol Klimczak, prezes Lecha Poznań został członkiem Rady Honorowej fundacji.

