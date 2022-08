Mecze Lecha w Lidze Konferencji w otwartej telewizji? "To nasze dobro narodowe"

Nowy sezon Ligi Konferencji Europy startuje już 8 września. Zobaczymy w nim jedną polską drużynę, czyli Lecha, który na inaugurację zagra na wyjeździe z Villarealem, najmocniejszym rywalem w grupie. Mecz na pewno pokaże platforma streamingowa Viaplay, która nabyła prawa do LKE i Ligi Europy do 2024 r. Wciąż jednak nie wiadomo, czy i w jaki sposób mecze poznaniaków w Europe pokaże ktoś jeszcze.

REKLAMA

Zobacz wideo Najwyższy kontrakt w historii Rakowa. "To jest inwestycja" [Sport.pl LIVE]

Rozmowy z TVP na razie bez rozstrzygnięcia

W poprzednim sezonie, gdy w LKE grała Legia, Viaplay porozumiał się w sprawie sublicencji na jej mecze z TVP. Publiczny nadawca pokazywał na żywo spotkania rozgrywane w Warszawie i retransmitował starcia wyjazdowe. O porozumienie było łatwiej, bo wchodzący na rynek nadawca wolał uniknąć produkcji sygnału z domowych meczów i powierzył ten obowiązek TVP. A przy okazji badał, jak w przypadku zakodowania meczów polskiej drużyny w europejskich pucharach zachowa się polski regulator radiowo-telewizyjny.

Taki jest efekt Lewandowskiego. Widownia razy trzy. "Rekordowe wyniki"

W Polsce od niemal dekady obowiązuje ustawa, która wskazuje, w jaki sposób transmitować ważne wydarzenia sportowe. Obliguje ona nadawców do pokazywania pewnych wydarzeń sportowych w otwartej telewizji. Otwartej, czyli ogólnokrajowej, dostępnej w całości bez opłat (nie wliczając w to abonamentu za odbiornik telewizyjny). Na liście są m.in. igrzyska olimpijskie, półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej, mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski oraz mecze z udziałem polskich klubów w ramach Ligi Mistrzów i Pucharu UEFA.

Ustawa jest stara. Pucharu UEFA już nie ma, a w dodatku pojawiły się nowe rozgrywki, czyli LKE. Wydaje się, że według litery prawa Viaplay nie ma zatem obowiązku, aby mecze Lecha pokazywać bez opłat i nie musi się nimi dzielić z innymi nadawcami.

O mecze Lecha od pewnego czasu stara się jednak TVP. O finale tych rozmów nikt jednak nie chce na razie za wiele powiedzieć, oprócz tego, że są długie i trudne.

- W tej kwestii jestem bezradny i niewiele więcej mogę zrobić, bo rozporządzenie KRRiTV o ważnych wydarzeniach jest archaiczne i nie obejmuje LKE. Apeluję o nowelizację od bardzo dawna. Chciałbym, aby przynajmniej domowe mecze Lecha były w TVP, bo każdy polski klub w europejskich pucharach to nasze dobro narodowe – przyznaje w rozmowie ze Sport.pl Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport.

Mecze Lecha na wyłączność w Viaplay?

Viaplay nie musi przejmować się ustawą z jeszcze jednego powodu - w znaczeniu prawa nie jest telewizją.

- Jeśli działalność Viaplay będzie polegać tylko na nadawaniu streamów w internecie w formie webcastingu, to moim zdaniem nie można tego uznać za nadawanie programu telewizyjnego - wyjaśniał Sport.pl Sebastian Urban, specjalista prawa medialnego. - Musimy dokładnie przeczytać, jak jest to zapisane w ustawie, bo artykuł 20b ustawy o radiofonii mówi o "nadawcy programu telewizyjnego" i do niego kierowane są wspomniane obowiązki. Myślę, że moglibyśmy udowodnić, że Viaplay jest "nadawcą" i nawet, przy spełnieniu pewnych warunków, "nadawcą programu" w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji, ale już nie "nadawcą programu telewizyjnego". To już jakby jeden krok interpretacyjny za daleko - dodawał ekspert.

Kibicu, szykuj portfel, by oglądać Lewandowskiego. Musisz dużo zapłacić

Możliwe jednak, że Viaplay o sublicencji na jedne ze swych najcenniejszych praw rozmawia także z innym podmiotem. Jak usłyszeliśmy, platforma streamingowa o decyzjach dotyczących tegorocznego sezonu LKE ma poinformować niebawem. Czasu na dzielenie się prawami zostało niewiele, bo po pierwszym meczu na wyjeździe Lech tydzień później zagra spotkanie u siebie. 15 września na stadionie przy Bułgarskiej zmierzy się z Austrią Wiedeń.

O nowych doniesieniach w negocjacjach na linii Viaplay z telewizjami ogólnodostępnymi będziemy informować wkrótce. Sprawa ponoć ma rozstrzygnąć się w tym tygodniu. Rzecznik Viaplay przekazał nam, że platforma nie komentuje spekulacji i plotek dotyczących praw. - Jeśli zdecydujemy się zawrzeć umowę sublicencyjną na którekolwiek z naszych praw sportowych, poinformujemy o tym w odpowiednim czasie - tłumaczy Nicholas Smith.

LKE w sezonie 2022/23

1. kolejka: Villarreal – Lech Poznań, 8 września, godz. 18:45

2. kolejka: Lech Poznań – Austria Wiedeń, 15 września, godz. 21:00

3. kolejka: Lech Poznań – Hapoel, 6 października, godz. 18:45

4. kolejka: Hapoel – Lech Poznań , 13 października, godz. 21:00

5. kolejka: Austria Wiedeń – Lech Poznań , 27 października, godz. 18:45

6. kolejka: Lech Poznań – Villarreal, 3 listopada, godz. 21:00