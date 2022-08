Oto miejsca Legii, Lecha i Rakowa w Europie. Źle, gorzej, najgorzej

O tym, że pozycja i liczba punktów w rankingu klubowym UEFA (zawsze obejmuje okres pięciu lat) jest bardzo ważna, nie trzeba przekonywać nikogo. To m.in. dzięki punktom zdobywanym w Lidze Europy Legia Warszawa awansowała do Ligi Mistrzów w 2016 roku, mimo że za Besnika Hasiego grała bardzo słabo. Ale w ostatniej, czwartej rundzie eliminacji dzięki swoim punktom (oraz szczęściu, że odpadło kilku wyżej rozstawionych rywali) była rozstawiona i dzięki temu trafiła na najsłabszy Dundalk z Irlandii. I awansowała do LM po zwycięstwie 2:0 i remisie 1:1.

REKLAMA

Zobacz wideo W Lechu Poznań mówią o rewolucji. Nowy trener przeciwieństwem Skorży [Sport.pl LIVE]

Porównajmy to teraz z Lechem Poznań, który podchodził do I rundy el. LM z zaledwie 6 pkt - więcej mieli mistrzowie Wysp Owczych, Czarnogóry, Białorusi, Irlandii Północnej, Irlandii, Litwy, Gibraltaru, Luksemburga czy Walii. I w efekcie mistrzowie Polski trafili na Karabach Agdam, odpadli (1:0 i 1:5) i nie spadli nawet do Ligi Europy - bo jeśli odpadasz w 1. rundzie, trafiasz od razu do el. Ligi Konferencji Europy.

Z tego względu tak ważna jest regularna gra w pucharach i punktowanie - każdy sukces ułatwia drogę do kolejnego sukcesu. Sposób punktowania rankingu klubowego jest nieco inny od krajowego: w kontekście ligi liczy się każde spotkanie, natomiast do powiększania rankingu klubowego w eliminacjach liczy się tylko to, czy awansowałeś, czy nie. I w ten sposób Lech i Raków zdobyły już po 2,5 pkt, natomiast Pogoń Szczecin i Lechia Gdańsk na odpadnięciu w 2. rundzie zyskały po 1,5 pkt.

W fazie grupowej LKE zagra tylko Lech, który będzie miał okazję do polepszenia swojej sytuacji: od fazy grupowej w górę (z wyłączeniem 1/16 LKE i LE) za zwycięstwo dostaje się 2 pkt, a remis wyceniany jest na 1 pkt. To pokazuje, jak ważne i cenne są występy w fazach grupowych.

Lui Alberto strzelił takiego gola, że mikrofony nie wytrzymały. "Zatkało mnie"

Legia Warszawa zdecydowanie najlepszym polskim klubem, ale to i tak niewiele

A jakie konkretnie miejsca zajmują polskie kluby? Niestety, jak podaje strona Football Seeding, bardzo niskie. Zdecydowanie najwyżej jest Legia, ale zajmuje dopiero 115. miejsce (straciła jedną pozycję) z 11 pkt - tuż za Vitesse, FCSB czy HJK, a przed Rosenborgiem, AEK-iem Ateny, Spartakiem Trnawa i Florą Tallin. Legia mogłaby zakręcić się koło 100. miejsca, gdyby tylko awansowała do pucharów w tym roku - ale jak doskonale wiemy, tego nie zrobiła.

Otoczenie Legii w rankingu UEFA https://www.footballseeding.com/uefa/club-ranking/2022-23/

Co najgorsze, Polska cierpi na brak jednego mocnego, regularnie grającego w pucharach klubu - dla porównania, lepszy bilans od Legii mają aż cztery czeskie kluby (Slavia Praga 48,5 pkt, Viktoria Pilzno 22 pkt, Sparta Praga 14 pkt, Jablonec 12 pkt), dwa bułgarskie (Łudogorec 19 pkt, CSKA Sofia 13 pkt) czy dwa węgierskie (Ferencvaros 18 pkt, Vidi FC 12,5 pkt) - a w przypadku Bułgarii i Węgier mówimy o ligach zbliżonych do ekstraklasy.

By znaleźć następną polską drużynę, musimy zejść do 168. miejsca. Lech Poznań ma 7,5 pkt - tyle samo co takie zespoły jak KF Laci (Albania), Buducnost Podgorica i FK Sutjeska z Czarnogóry, Fola Esch z Luksemburga czy Dinamo Tbilisi z Gruzji. Lech dzięki wynikom w eliminacjach i tak awansował aż o 40 pozycji.

Otoczenie Lecha w rankingu UEFA https://www.footballseeding.com/uefa/club-ranking/2022-23/

Znakomitym przykładem dla polskich klubów powinno być norweskie Bodo/Glimt - choć odpadło w poprzednim sezonie w el. LM z Legią Warszawa, to potem doszło do ćwierćfinału LKE i uzbierało w tym jednym sezonie aż 15 pkt - czyli więcej niż najlepszy polski klub w ciągu pięciu lat.

Adrian Miedziński wprowadzony w stan śpiączki. Media: Uraz aksonalny

Raków obok ekip z San Marina, Gibraltaru i Andory

Jeszcze dalej jest Raków Częstochowa. Ekipa Marka Papszuna gra w pucharach dopiero drugi sezon (w każdym z nich zdobywała 2,5 pkt) i nie dała rady awansować do fazy grupowej LKE i z 5 pkt jest 240. (to awans o 83 pozycje) - obok La Fiority z San Marino, Europy FC z Gibraltaru czy Santa Colomy z Andory. Nie gwarantuje to najlepszej pozycji w rozstawieniach w kolejnych sezonach (jeśli zagra w pucharach), ale najważniejsza jest regularność - nawet zbieranie 2 pkt co roku przyniesie wymierne korzyści.

Otoczenie Rakowa w rankingu UEFA https://www.footballseeding.com/uefa/club-ranking/2022-23/

Kolejne polskie drużyny znajdują się w czwartej setce. Piast Gliwice jest 322. (3,5 pkt), a miejsca od 325 do 330 zajmują: Pogoń Szczecin, Lechia Gdańsk, Śląsk Wrocław, Cracovia, Jagiellonia Białystok oraz Górnik Zabrze (po 3,3 pkt). W rankingu brane pod uwagę są jedynie drużyny, które w ciągu ostatnich pięciu lat grały w pucharach. To oznacza, że jeśli Górnik albo Jagiellonia nie awansują do pucharów, znikną z rankingu. A łącznie ekip, które w tym czasie grały w pucharach, jest 423.