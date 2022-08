Co za losowanie grup LKE. Lech zagra z półfinalistą Ligi Mistrzów

W czwartek zakończyły się eliminacje Ligi Konferencji Europy. W gronie 32 drużyn, które wystąpią w fazie grupowej tych rozgrywek jest tylko jeden polski klub Lech Poznań. Mistrzowie kraju zremisowali 1:1 z Dudelange, co dało im awans po zwycięstwie 2:0 w pierwszym meczu. Szansy na historyczne osiągnięcie nie wykorzystał za to Raków Częstochowa, który po dogrywce przegrał 0:2 ze Slavią Praga. (2:3 w dwumeczu).

Lech Poznań z dorobkiem 6 pkt znalazł się w czwartym, ostatnim koszyku. Do trzeciego koszyka i uniknięcia jednego silniejszego rywala zabrakło im 0,5 pkt. W takiej sytuacji trudno byłoby uniknąć chociaż jednego wymagającego rywala.

Ostatecznie Lech trafił do grupy C, w które zagra z Villarrealem, Hapoelem Beer Szewa oraz Austrią Wiedeń. Villarreal to ubiegłoroczny półfinalista Ligi Mistrzów, który wyeliminował Bayern Monachium. Hiszpanie wydają się być poza zasięgiem Lecha oraz pozostałych ekip w tej grupie.

Hapoel Beer Szewa to wicemistrz Izraela, który w sezonach 2019/2020 oraz 2020/2021 grał w fazie grupowej Ligi Europy. Z Austrią Wiedeń Lech stoczył natomiast pamiętny bój w sezonie 2008/2009, w którym decydującego gola zdobył Rafał Murawski w ostatniej minucie dogrywki. Austria zagra w fazie grupowej europejskich pucharów po raz pierwszy od sezonu 2017/2018. Rozgrywki ligowe zakończyli na trzecim miejscu w lidze.

Grupy Ligi Konferencji Europy 2022/2023

Grupa A:

Istanbul Basaksehir

Fiorentina

Hearts

RFS Ryg

Grupa B:

West Ham United

FCSB Bukareszt

Anderlecht

Silkeborg

Grupa C:

Villarreal

Hapoel Beer Szewa

Austria Wiedeń

LECH POZNAŃ

Grupa D:

Partizan

FC Koeln

OGC Nice

Slovacko

Grupa E:

AZ Alkmaar

Apollon Limassol

Vaduz

Dnipro-1

Grupa F:

KAA Gent

Molde FK

Shamrock Rovers

Djurgardens

Grupa G:

Slavia Praga

CFR Cluj

Sivasspor

Ballkani

Grupa H:

FC Basel

Slovan Bratysława

Żalgiris Wilno

Piunik Erywań

Mecze fazy grupowej będą rozgrywane 8 września, 15 września, 6 października, 13 października, 27 października i 3 listopada. Zwycięzcy grup awansują bezpośrednio do 1/8 finału, a drugie ekipy do play-offów (gdzie zmierzą się z ekipami z trzecich miejsc z Ligi Europy). Drużyny z miejsc 3 i 4 odpadają z pucharów.