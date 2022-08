Grupa śmierci Lecha w LKE: Hiszpania, Włochy i Francja. Koniec żartów, potencjalni rywale są bardzo mocni

- Mówicie, że nie zasłużyliśmy? Mówicie, że droga była łatwa? Cóż, trzeba było zostać mistrzem Polski. Dziękuję, dobranoc. Czekamy na jutrzejsze losowanie - napisał w czwartkowy wieczór Maciej Henszel, rzecznik prasowy Lecha Poznań.

I choć ten wpis brzmi raczej śmiesznie, biorąc pod uwagę męki Lecha w eliminacjach, o tyle Henszel ma rację w jednym: mistrz Polski ma zdecydowanie łatwiejszą drogę do pucharów niż inne ekipy. I chociażby dlatego Lech grał w decydującym dwumeczu z Dudelange (2:0 i 1:1), a nie ze Slavią Praga jak Raków Częstochowa (1:0 i 0:2) czy pozostałe polskie drużyny: Pogoń Szczecin (1:1 i 0:4 z Broendby) oraz Lechia Gdańsk (0:0 i 1:2 z Rapidem Wiedeń).

Zobacz wideo W Lechu Poznań mówią o rewolucji. Nowy trener przeciwieństwem Skorży [Sport.pl LIVE]

Teraz przed Lechem już dużo trudniejsze zadanie: gra w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy, gdzie żarty się kończą i trzeba będzie grać dużo lepiej niż z Vikingurem czy Dudelange. Tu ze względu na to, że Lech ma zaledwie 6 pkt, mistrzowie Polski są w czwartym, ostatnim koszyku. Do trzeciego koszyka i uniknięcia jednego silniejszego rywala zabrakło im 0,5 pkt. Ale nie ma co tego rozpamiętywać, bo znamy już koszyki przed piątkowym losowaniem fazy grupowej.

Tak wyglądają koszyki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy:

I koszyk:

Villarreal CF (Hiszpania),

FC Basel (Szwajcaria),

Slavia Praga (Czechy),

AZ Alkmaar (Holandia),

Gent (Belgia),

Istanbul Basaksehir (Turcja),

Partizan Belgrad (Serbia),

West Ham United (Anglia).

II koszyk:

CFR Cluj (Rumunia),

Molde FK (Norwegia),

FCSB (Rumunia),

Fiorentina (Włochy),

FC Koeln (Niemcy),

Apollon Limassol (Cypr),

Slovan Bratysława (Słowacja).

III koszyk:

OGC Nice (Francja),

Anderlecht Bruksela (Belgia),

Żalgiris Wilno (Litwa),

Austria Wiedeń (Austria),

Hearts (Szkocja),

Shamrock Rovers (Irlandia),

Sivasspor (Turcja),

Vaduz CF (Liechtenstein),

IV koszyk:

Dnipro-1 (Ukraina),

Lech Poznań (Polska),

FC Slovacko (Czechy),

Silkeborg (Dania),

Djurgarden (Szwecja),

Pjunik Erywań (Armenia),

RFS (Łotwa)

KF Ballkani (Kosowo).

W pierwszym koszyku znajdują się same mocne ekipy, z którymi Lech nie byłby faworytem. W drugim teoretycznie najsłabszym rywalem wydaje się Slovan Bratysława. Mistrzowie Słowacji w el. LM ledwo przeszli Dinamo Batumi (które potem Lech rozbił 5:0 i 1:1), a do LKE dostali się po horrorze w starciu ze Zrinjskim Mostar z Bośni i Hercegowiny: w 118. minucie stracili zawodnika i potrzebowali gola, by doprowadzić do karnych. I zrobili to w 122. minucie, a następnie awansowali po siedmiu seriach karnych.

W trzecim koszyku w zasięgu Lecha powinny być takie ekipy jak Vaduz, Shamrock czy Żalgiris - choć trzeba pamiętać, że Vaduz czy Żalgiris sprawiały już sensacje w eliminacjach i nie są takie słabe, jakimi mogą się wydawać.

Grupa śmierci i grupa marzeń dla Lecha Poznań w Lidze Konferencji Europy

Jaka byłaby "grupa śmierci" dla Lecha? To np. Villarreal, Fiorentina i Nice - czyli przedstawiciele trzech z pięciu czołowych lig Europy. Taki zestaw przypominałby bardziej wręcz Ligę Europy. Albo West Ham United, Koeln lub Molde (które dwa lata temu grało w 1/8 finału LE i efektownie przeszło przez tegoroczne eliminacje) i Anderlecht z trzeciego koszyka.

A jaka grupa dawałaby Lechowi teoretycznie największe szanse na awans? To np. Partizan Belgrad, Slovan Bratysława i Shamrock Rovers. Żadna z tych ekip nie zachwyciła w eliminacjach: Partizan przegrał z AEK-iem Larnaką 3:4 w dwumeczu i wyeliminował maltańskie Hamrun Spartans (7:4 w dwumeczu), a Slovan grał bardzo w kratkę: ledwo wyeliminował Dinamo Batumi (2:1 po dogrywce), by przegrać z Ferencvarosem (3:5 w dwumeczu) i Olympiakosem (3:3 i 3:4 po rzutach karnych) i ledwo po rzutach karnych pokonać Zrinjski Mostar, o czym była już mowa. Za to Shamrock awansował do LKE dzięki pokonaniu maltańskiego Hiberniansu (3:0 w dwumeczu) i macedońskiego Shkupi (5:2) - jednocześnie Irlandczycy okazali się gorsi od bułgarskiego Łudogorca Razgrad (2:4) i węgierskiego Ferencvarosu (1:4).

Na kogo trafi Lech Poznań? Tego dowiemy się podczas losowania, które rozpoczyna się w piątek o 14:30. Relacja na żywo w Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE. Mecze fazy grupowej będą rozgrywane 8 września, 15 września, 6 października, 13 października, 27 października i 3 listopada. Zwycięzcy grup awansują bezpośrednio do 1/8 finału, a drugie ekipy do play-offów (gdzie zmierzą się z ekipami z trzecich miejsc z Ligi Europy). Drużyny z miejsc 3 i 4 odpadają z pucharów.