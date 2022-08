Koszmar. Byli o krok od historycznego sukcesu. Nagle karny w 120. minucie. Wątpliwy

To mógł być najpiękniejszy wieczór w historii litewskiej piłki. Był do 120. minuty rewanżowego meczu pomiędzy Żalgirisem Wilno a Łudogorcem Razgrad w IV rundzie eliminacji Ligi Europy. To wtedy rzut karny na 3:3 wykorzystał Verdon i pozbawił mistrza Litwy historycznego awansu do fazy grupowej Ligi Europy.

zrzut ekranu z Diva Sport