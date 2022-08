Islandczycy znaleźli winnego porażki z Lechem. "Co za diabelskie klauny"

O postawie Lecha Poznań niewiele dobrego można powiedzieć, więc nic dziwnego, że islandzkie media skupiły się raczej na zasadach ustanowionych przez UEFA czy pracy składu sędziowskiego. Mistrz Polski wygrał co prawda 4:1, ale to wciąż nie jest zwiastun lepszych czasów tej drużyny, bo jedno trzeba Islandczykom przyznać. Gdyby nie zmiana zasad wprowadzona od sezonu 2021/22, Lech nie grałby w europejskich pucharach.

Lech Poznań wygrywa, ale to sędzia był głównym bohaterem. Islandczycy wściekli

Zasada dotyczyła bramek wyjazdowych. Były one liczone "podwójnie". Działało to tak, że w przypadku remisu w dwumeczu do następnej rundy awansował zespół z większą liczbą bramek strzelonych na wyjeździe. Vikingur Rejkiawik strzelił gola na 2:1 na Stadionie Miejskim w Poznaniu, a arbiter sekundę później zakończył mecz. Na starych zasadach oznaczałoby to koniec Lecha w Lidze Konferencji Europy, bo w dwumeczu byłoby 2:2. Vikingur wygrał pierwszy mecz u siebie 1:0.

"Ale niestety tak nie jest i potrzebna była dogrywka" - podkreśla portal Visir.is. Natomiast porta dv.is pisze w tytule, że Vikingur odpadł z LKE "po wielu dramatach i kontrowersyjnej decyzji". Gdy zgłębimy się treść artykułu, nie dowiadujemy się, która decyzja sędziego była kontrowersyjna, ale możemy się domyślić, że chodzi o czerwoną kartkę Juliusa Magnussona.

"Nadzieja osłabła jeszcze bardziej, gdy kapitan drużyny otrzymał drugą żółtą kartkę" - podkreśla Visir.is. "Ciekawe, co by się stało, gdyby Magnusson nie otrzymał drugiej żółtej kartki na początku drugiej połowy dogrywki" - zastanawia się też fotbolti.net. Praca arbitrów wywołała też burzę w mediach społecznościowych.

"Sędzia nie był w najlepszej formie, ponieważ nie podyktował też oczywistego rzutu karnego dla Lecha Poznań w regulaminowym czasie. Mówi się, że tak miało być, ale i tak jest to bardzo rozczarowujące dla Vikingura – ta czerwona kartka" - miała napisać jeden z użytkowników cytowany przez źródło. Dziennikarz telewizyjny poszedł o krok dalej i wprost obraził sędziów. "Co za diabelskie pajace sędziują niektóre z tych meczów?" - czytamy.

Lech Poznań finalnie awansował do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy po wygranej 4:2 w dwumeczu z Vikingurem Rejkiawik. Jego rywalem o bezpośredni awans do fazy grupowej rozgrywek będzie F91 Dudelange, czyli prawdziwy koszmar Legii Warszawa. Luksemburski zespół wyeliminował ją z Ligi Europy w 2018 roku. Pierwszy mecz między Lechem a Dudelange zostanie rozegrany 18 sierpnia.

Oficjalnie: Ekstraklasa idzie na rękę Lechowi. Cała naprzód na Dudelange