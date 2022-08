To z nimi przegrał Lech Poznań. Piłkarz Vikinguru ujawnia całą prawdę o kolegach

Lech Poznań strzelił sobie w kolano przed rewanżem w III rundzie Ligi Konferencji Europy. Jednym z atutów miał być fakt rozgrywania meczu na własnym stadionie. Wsparcie kibiców mogłoby odegrać kluczową rolę. Ale władze ustaliły tak wysoką cenę biletów na to spotkanie, że trybuny mogą świecić pustkami. Na dzień przed meczem sprzedanych było zaledwie 9000 biletów włącznie z karnetowiczami.

REKLAMA

Zobacz wideo Porażające liczby oglądalności Lewandowskiego. El Clasico bez podjazdu [Sport.pl LIVE]

A jak wiadomo, wsparcie przydałoby się piłkarzom, bo o to zabiegał sam klub. Kilka dni temu opublikowano wideo, na którym Mikael Ishak - kapitan zespołu - zachęcał wszystkich do przyjścia tego dnia na Stadion Miejski w Poznaniu.

Dostawcy, elektryk i prawnicy pokonali Lecha. "My jesteśmy małym klubem przy mistrzu Polski"

Problemy mogą wykorzystać piłkarze Vikingura Rejkiawik, tak jak zrobili to w pierwszym meczu. Wiedzą, że przyjeżdżają do dużo większego klubu, więc nie mają nic do stracenia. Wygrana 1:0 na Islandii, to dla nich i tak duży sukces. Szczególnie, gdy spojrzymy na skład. Bo jak się okazuje, profesjonalnych piłkarzy w nim jest zaledwie kilku. A co robi reszta?

Raków konkretnie ws. transferu Kovacevicia. "Jestem pewien na 90 proc."

- Kilku zawodników, wśród których jestem, to profesjonalni piłkarze. Ale około 60-70 procent składu to ludzie, którzy na co dzień pracują w innych zawodach. Kilku chłopaków zajmuje się dystrybucją jedzenia. Jeden z kolegów pracuje z dziećmi, które wymagają specjalnej opieki, inny jest elektrykiem, mamy też prawników - powiedział Nikolaj Hansen w TVP Sport.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Duńczyk nie zagrał z Lechem w Rejkiawiku, bo pauzował z powodu kontuzji, ale przyznał, że przed tym starciem jego koledzy i on obejrzeli dużo skrótów z meczów polskiego zespołu. Tak przygotowywali się do trudnego wyzwania. - Ale udało nam się zaskoczyć i wygrać. Spodziewaliśmy się, że Lech będzie miał trudności z grą na sztucznej trawie, tak jak wcześniej Pogoń przeciwko KR Reykjavik. Jestem dumny z mojej drużyny! - powiedział Hansen.

Czy Vikingur wierzy w wygraną w Polsce? - Mimo zaliczki, Lech to nadal trudne wyzwanie, faworyt dwumeczu. My jesteśmy małym klubem przy mistrzu Polski. Na wyjeździe będziemy musieli dać z siebie przynajmniej sto dwadzieścia procent - zakończył.

Trener Lecha odlatuje przed rewanżem. "To nie tylko polski problem"

Mecz Lecha Poznań z Vikingurem Reykjavik odbędzie się w czwartek 11 sierpnia o godzinie 20:30. Transmisję będzie można obejrzeć w TVP 2, TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl. Relacja na żywo odbędzie się natomiast w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.