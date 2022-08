Prezes Rakowa przekazał świetne informacje. Kluczowy mecz w Częstochowie

Raków Częstochowa kapitalnie radzi sobie w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Zespół Marka Papszuna jest o krok od awansu do decydujących fazy kwalifikacji, prowadząc w dwumeczu ze Spartakiem Trnawa 2:0. Co więcej, rewanż Raków rozegra na własnym stadionie, co daje wielkie szanse na awans do IV rundy eliminacji.

Wiele wskazuje na to, że rywalem Rakowa Częstochowa w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy będzie czeska Slavia Praga, która wygrała pierwszy mecz z Panathinaikosem 2:0. Tym samym jest, podobnie jak Raków, o krok od awansu do decydującej fazy kwalifikacji.

I tu doskonałe informacje dla kibiców Rakowa Częstochowa przynosi Wojciech Cygan, prezes klubu. Jak poinformował w rozmowie z portalem meczyki.pl, Raków w przypadku awansu swój domowy mecz kluczowej fazy eliminacji rozegra w Częstochowie. Istniało bowiem zagrożenie, że podobnie jak w ubiegłym roku, Raków będzie musiał rozgrywać swoje mecze w Bielsku-Białej.

Czwartkowe spotkanie Rakowa Częstochowa ze Spartakiem Trnawa rozpocznie się o godz. 18:00. Relacja z meczu na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Jeśli Raków awansuje do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, swoje mecze będzie rozgrywał w dniach 18 i 25 sierpnia.