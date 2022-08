Lech Poznań gra o przetrwanie w LKE. Gdzie i kiedy oglądać mecz z Vikingurem? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Lech Poznań znalazł się w trudnej sytuacji, bo choć rozgrywają mecz rewanżowy na własnym stadionie, co mogą wykorzystać jako przewagę. To wciąż mają do odrobienia jedno trafienie i dopiero, gdy to zrobią, wrócą tak naprawdę do walki o IV rundę eliminacji Ligi Konferencji Europy. Poprzednie spotkanie z Vikingurem Rejkiawik zakończyło się porażką mistrza Polski 0:1. Bramkę po kontrze tuż przed końcem pierwszej połowy zdobył Ari Sigurpalsson.

Lech Poznań z ostatnią szansą na zmazanie plamy

- Ta porażka była niepotrzebna. Nie widziałem, żeby zawodnicy byli żądni zdobycia bramki. Zamiast dobrych strzałów mieliśmy więcej gównianych. Teraz zaczniecie nas zabijać, ale jedyne co możemy zrobić, to poprawić grę. I pójść od zera do bohatera - powiedział po pierwszym meczu na Islandii trener Lecha, John van den Brom.

Mówił też o znalezieniu drogi i przejęcia kontroli nad meczem. To będzie wręcz konieczne, bo jeśli dziś Lech znów przegra, bądź zremisuje z Vikingurem, to pożegna się z europejskimi pucharami przynajmniej do kolejnego sezonu. Warto też podkreślić, że wygrana w eliminacjach Ligi Konferencji Europy to szansa dla każdego polskiego klubu. W ten sposób drużyny zdobywają punkty do rankingu UEFA, a te zapewniają lepszą pozycję polskich drużyn w przyszłych eliminacjach.

Jeśli Lech Poznań wygra czwartkowy mecz, wiemy już, z kim zmierzy się bezpośrednio o fazę grupową LKE. Będzie to przegrany dwumeczu Malmoe FF - Dudelange (wynik pierwszego meczu - 3:0). O Ligę Konferencji Europy walczy też Raków Częstochowa, który wygrał 2:0 ze Spartakiem Trnawa. Rewanż w czwartek o godz. 18:30. Jeśli drużyna Marka Papszuna awansuje dalej, zagra z lepszym z pary Slavia Praga - Panathinaikos Ateny (2:0).

Lech Poznań - Vikingur Rejkiawik. Gdzie i o której oglądać mecz mistrza Polski w LKE? Transmisja TV, stream online

Mecze polskich klubów w eliminacjach Ligi Konferencji Europy można śledzić w telewizji publicznej. Transmisję Lecha Poznań z Vikingurem Rejkiawik będzie można obejrzeć w TVP 2, TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl. Początek w czwartek, tj. 11 sierpnia o godz. 20:30. Relacja na żywo odbędzie się natomiast w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.

