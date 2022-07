Lechia Gdańsk - Rapid Wiedeń. Gdzie i o której oglądać mecz el. LKE? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Lechia Gdańsk od samego początku pokazała, że nie zamierza ulec dużo lepiej notowanemu rywalowi. W pierwszym meczu Rapid Wiedeń szybko przeszedł do ofensywy, jednak obrona polskiego klubu działała bez zarzutów. Do tego w bardzo dobrej dyspozycji był wtedy Dusan Kuciak, bramkarz Lechii. Z czasem piłkarze Tomasza Kaczmarka też zaczęli atakować. Udało im się nawet zdobyć jedną bramkę, jednak w momencie strzału Flavio Paixao był na pozycji spalonej.

Lechia Gdańsk chce wykorzystać stadion. Będzie awans przy rekordowej frekwencji?

Ostatecznie żadna z drużyn nie wypracowała sobie przewagi. Wszystko rozstrzygnie się więc w rewanżu. A ten odbędzie się w czwartek, 28 lipca na stadionie w Gdańsku. Lechia ma więc przewagę własnego obiektu. A kibice nie chcą zawieść swojego ulubionego zespołu. W mediach społecznościowych pisze się o możliwym rekordzie frekwencji (37,2 tys. osób). W sprzedaż biletów włączył się sam Kuciak. Pewne jest, że mecz z trybun obejrzy co najmniej 23 tys. osób.

Lechia Gdańsk awansowała do II rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy wygrywając w poprzednim etapie Akademiję Pandew (6:2 w dwumeczu). W pierwszym spotkanie doszło jednak do kontrowersyjnej sytuacji. W trakcie meczu w Gdańsku na jedną z trybun weszli chuligani. Doszło do bójki, w wyniku której ucierpiało kilka osób. Konflikt zaczął się w pubie pod stadionem. Policja zajęła się już zatrzymywaniem winnych całej sytuacji. Więcej na ten temat przeczytacie w Sport.pl, TUTAJ>>> Rapid Wiedeń zaczyna walkę o fazę grupową LKE od II rundy eliminacji. Lechia jest więc jego pierwszym rywalem.

Lechia Gdańsk - Rapid Wiedeń. Gdzie i o której oglądać II rundę eliminacji LKE? Transmisja TV, stream online

Rewanżowy mecz II rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy między Lechią Gdańsk a Rapidem Wiedeń odbędzie się w czwartek, 28 lipca, o godz. 19:45. Transmisję wydarzenia będzie można obejrzeć na antenach TVP 2, TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl. Relacja na żywo będzie dostępna w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.

Przypomnijmy, że tego samego dnia w II rundzie LKE zagrają też trzy inne polskie kluby: