Declan Rice zaatakował sędziego po półfinale LE. "Musiałeś być ku..a przekupiony"

West Ham United najchętniej zapomniałby o początku czwartkowego rewanżu z Eintrachtem Frankfurt. Londyńczycy grali w dziesiątkę już od 17. minuty, gdy sędzia Jesus Gil Manzano z Hiszpanii pokazał czerwoną kartkę Aaronowi Cresswellowi. To było niczym wyrok dla West Hamu, który i tak przyjechał do Frankfurtu ze stratą jednego gola. Niespełna dziesięć minut po tej sytuacji, Eintracht strzelił gola na 1:0.

Rice krzyczy na sędziego. "Jeb**a korupcja"

Gra bez jednego zawodnika, jeszcze bardziej utrudniła pozycję West Hamu United w półfinale Ligi Europy. Drużyna Davida Moyesa starała się, jak mogła, aby odrobić stratę dwóch bramek, ale obrona Eintrachtu była dobrze przygotowana na ataki przeciwnika. Do tego niemiecki zespół bardzo skutecznie grał na czas z korzyścią dla siebie.

Im bliżej końca tego starcia, tym bardziej emocjonalne się robiło. W 69. minucie sędzia Manzano pokazał drugą czerwoną kartkę, tym razem trenerowi West Hamu, Davidowi Moyesowi. Szkot został ukarany za to, że najpierw poprosił dziewczynkę podającą piłkę, aby mu ją rzuciła. A następnie z impetem kopnął ją tak, że dziewczynka omal nie dostała w głowę.

Piłkarze West Hamu dokończyli więc mecz w dziesiątkę i bez swojego szkoleniowca. Nerwy puściły im po ostatnim gwizdku sędziego, co nagrały kamery z tunelu stadionu we Frankfurcie. Na opublikowanym materiale widzimy Declana Rice, który obraża głównego arbitra za podejmowane przez niego decyzje.

- Sędzio! Sędzio! To było tak słabe... cały wieczór było tragicznie. Jak można być tak złym? Szczerze to musiałeś być ku..a przekupiony. Jeb...a korupcja - krzyczał pomocnik West Hamu do Jesusa Gila Manzano. Nie wiadomo, jak do zachowania Rice'a podejdzie UEFA. Jeżeli sędzia zgłosi piłkarza, może on zostać ukarany przez UEFA.

Dla Eintrachtu Frankfurt to był historyczny moment. Drużyna awansowała do finału europejskich pucharów po raz pierwszy od 1980 roku. Kibice świętowali wygraną z West Hamem United na murawie stadionu, a następnie w centrum miasta. Część z nich wywołała bójki i zamieszki. Interweniować musiała policja, która zatrzymała tego wieczoru aż 30 osób.

