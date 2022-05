Zamieszki z udziałem kibiców Eintrachtu i West Hamu. Zatrzymano 30 osób

Przed rewanżowym starciem we Frankfurcie w lepszej sytuacji była drużyna występująca na co dzień w Bundeslidze. Zespół Olivera Glasnera wygrał w Londynie 2:1 i w perspektywie rewanżu na własnym obiekcie był uważany za faworyta dwumeczu, którego stawką był awans do finału Ligi Europy.

Zatrzymano 30 kibiców Eintrachtu i West Hamu

Zanim jednak rozpoczął się mecz, sporo pracy miała niemiecka policja. Lokalni funkcjonariusze poinformowali, że w okolicach dworca kolejowego zgrupowało się około ośmiuset kibiców West Hamu, którzy pojawili się tam w celu skonfrontowania swoich sił z fanami Eintrachtu. Dwóch zwolenników angielskiej drużyny zostało rannych i odwieziono ich do szpitala.

Niemiecka policja przekazała, że łącznie zatrzymano około 30 osób, wśród których znaleźli się zarówno kibice Eintrachtu, jak i West Hamu. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem było wiadomo, że rywalizacja będzie niezwykle zacięta, jednak z pewnością nikt nie zakładał, że takowa będzie również poza stadionem.

Starcia już w czwartek rano w pubie

Do starć pomiędzy grupami złożonymi z kibiców obu drużyn doszło już w czwartkowy poranek. Przed jeden z pubów we Frankfurcie podjechały dwie furgonetki, z których wysiadło około 15-20 osób. Świadkowie zdarzenia zeznawali, że wszyscy mieli na sobie symbole świadczące o kibicowaniu Eintrachtowi.

Kibice Eintrachtu Frankfurt zaatakowali fanów West Hamu. Jedna osoba ranna

Zamaskowani agresorzy weszli do pubu i zaatakowali przebywających tam zwolenników West Hamu. Jeden z nich doznał niegroźnych obrażeń. Następnie sprawcy zamieszania wyszli z pubu, wrócili do furgonetek i odjechali z miejsca zdarzenia w bliżej nieokreślonym kierunku. Policja jak dotąd nie zdołała ich zlokalizować.