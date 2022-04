Piłkarz West Hamu pozamiatał. Klasa. "Nasz kapitan"

West Ham United wywalczył awans do półfinału Ligi Europy po wygranej 3:0 nad Olympique'em Lyon w rewanżowym meczu na stadionie rywala. Zespół prowadzony przez Davida Moyesa tym samym zachowuje szansę na wygranie tych rozgrywek, ale też na awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów. - Znowu będziemy mieli wspaniały wieczór na naszym stadionie. Jestem niezwykle dumny z gry zespołu, trudno to opisać słowami. Nie jesteśmy faworytami do wygrania Ligi Europy, ale chcę, aby moi zawodnicy tak o tym myśleli - mówił Moyes po wywalczeniu awansu.

REKLAMA

Zobacz wideo Arabia Saudyjska w teorii najłatwiejszym rywalem Polaków. Ale wcale nie będzie łatwym

Ta wygrana wiele znaczyła dla kapitana West Hamu. Piękne zachowanie po meczu

Mark Noble zagrał zaledwie 13 minut w rewanżowym spotkaniu ćwierćfinału Ligi Europy przeciwko Olympique'owi Lyon. Awans do półfinału europejskich pucharów wiele znaczył dla kapitana West Hamu United, ponieważ to może być jego ostatni sezon w roli zawodnika. - To było naprawdę wyjątkowe. Uzyskanie takiego rezultatu jest naprawdę imponujące. Fani West Hamu zasłużyli na to, żeby nas oglądać w Europie. Najbardziej jestem dumny z tego, że cała grupa walczy za siebie nawzajem. Dlatego jesteśmy tam, gdzie jesteśmy - mówił Noble po meczu.

Oficjalny profil West Hamu United opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie swojego kapitana, który zalał się łzami w szatni po awansie do półfinału Ligi Europy. Później Noble postanowił dać przykład kolegom i posprzątał szatnię po wspólnym świętowaniu wygranej. "To mówi wszystko o człowieku. Nasz kapitan" - napisał klub w mediach społecznościowych. "Postawcie pomnik temu człowiekowi, proszę" - piszą kibice West Hamu.

Mark Noble występuje w pierwszym zespole West Hamu United od lata 2004 roku i zagrał już ponad 540 oficjalnych meczów w barwach klubu ze stolicy Anglii. Niewykluczone, że Noble po zakończeniu kariery wciąż będzie związany z West Hamem, ponieważ klub chciałby go widzieć w roli dyrektora sportowego lub technicznego.

West Ham United zagra w półfinale Ligi Europy z Eintrachtem Frankfurt. Zespół prowadzony przez Davida Moyesa poza tym pozostaje w walce o awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów, ponieważ zajmuje szóste miejsce w tabeli Premier League z 51 punktami i traci sześć punktów do czwartego Tottenhamu.