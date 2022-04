Kibice Lyonu wywiesili transparent "pier***** się". Puściły nerwy

To był wieczór wielkich klęsk. Tej w Barcelonie, która poległa w dwumeczu przeciwko Eintrachtowi Frankfurt i została upokorzona przez kibiców gości, ale także tej w Lyonie. Tu też pojawił się wątek kibiców, ale tych, którzy przynajmniej przed meczem, mieli zamiar dopingować Olympique.

REKLAMA

Po pierwszym meczu w Londynie było 1:1, ale faworytem rywalizacji pozostawali Francuzi. West Ham na wyjeździe wygrał jednak wyraźnie - 3:0 i awansował do półfinału dzięki wynikowi 4:1 w dwumeczu.

Zobacz wideo Kluczowy dzień dla przyszłości Lewandowskiego. "Na czerwono w kalendarzu"

Najpierw transparent "pi*****cie się!", a potem próba wejścia na boisko. Działo się po porażce Lyonu w LE

Na boisku Olympique Lyon był niewyraźny i słaby - francuscy dziennikarze zwracają uwagę zwłaszcza na kiepską dyspozycję Tanguya Ndombele po kontuzji mięśniowej. Wiele działo się za to na trybunach i to właśnie ze strony gospodarzy.

Najpierw kibice z Lyonu zaprezentowali transparent, na którym napisali do swoich piłkarzy i trenera wprost: "pi*****cie się!". To jednak nie wszystko. Po zakończeniu spotkania kibice zaczęli szarpać się z ochroną i próbowali wedrzeć się na murawę.

FC Barcelona obiektem kpin. "Utonęła w swoim domu. Upokarzające"

Prezes klubu apelował o spokój. Aouar zaatakowany przez kibica na ławce rezerwowych

Ostatecznie udało się ich powstrzymać, ale o spokój na stadionie prosić musiał prezes klubu, Jean-Michel Aulas. Według informacji "Le Parisien" groźnie miało być już przed meczem, kiedy fani Olympique'u chcieli zaatakować kibiców West Hamu. Aresztowano wówczas jednego z napastników.

Xavi i Laporta mówią o "hańbie" na trybunach Barcelony. "Niemiecka inwazja"

W trakcie meczu cały stadion wybuczał Houssema Aouara schodzącego z boiska w 71. minucie. Jak podaje "Le Parisien", pomocnik miał jeszcze starcie z jednym z kibiców siedzącym blisko ławki rezerwowych, który miał go wyzywać.

Na reakcję kibiców wpływ miały słabe wyniki Lyonu w tym sezonie - ekipa Petera Bosza zajmuje dopiero 10. miejsce w Ligue 1 i istnieje spore ryzyko, że nie awansuje do jakiegokolwiek europejskiego pucharu w przyszłym sezonie (do 5. Nice traci pięć punktów, a do 4. Strasbourga sześć).

Pięć goli na Camp Nou. Barcelona goniła, ale nie dogoniła Eintrachtu i odpada z LE

West Ham awansował do półfinału europejskich pucharów po 46 latach przerwy. W 1976 roku w Pucharze Zdobywców Pucharów zmierzyli się z Eintrachtem Frankfurt, którego pokonali i weszli do finału, gdzie przegrali z Anderlechtem. Teraz w półfinale Ligi Europy West Ham także zmierzy się z Eintrachtem. Mecze zaplanowano na 28 kwietnia i 5 maja.