Eksperci komentują klęskę Barcelony w Lidze Europy. "Pierwszy dołek Xaviego"

FC Barcelona musi przełknąć kolejną gorzką pigułkę w tym sezonie. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza przegrał 2:3 z Eintrachtem Frankfurt i pozostała mu jedynie rywalizacja o miejsce w Lidze Mistrzów poprzez ligę hiszpańską. Barcelona strzeliła dwa gole w końcówce za sprawą Sergio Busquetsa oraz Memphisa Depaya, ale nie miała więcej czasu, aby doprowadzić do dogrywki.

REKLAMA

Zobacz wideo Kluczowy dzień dla przyszłości Lewandowskiego. "Na czerwono w kalendarzu"

"Pierwszy dołek". Eksperci komentują klęskę Barcelony w Lidze Europy

"Bezbramkowe męczarnie z Fürth, 1:2 z Freiburgiem i zniszczona Barcelona na Camp Nou. Piłka jest cudownie nielogiczna" - pisze Tomasz Urban, dziennikarz Viaplay.

"Spalony przy bramce Barcelony, a na Camp Nou wybuch radości... Kuriozalne sceny. Stadion przejęty" - zauważa Piotr Majchrzak, dziennikarz Sport.pl.

"Taka radość z wylosowania Barcelony, takie święto kibicowskie uczynione z tego dwumeczu i taki masterclass pana trenera Olivera Glasnera. Wielka rzecz dla Eintrachtu" - twierdzi Marcin Borzęcki z Viaplay.

"Pierwszy dołek Xaviego. Oliver Glasner dał wykład, jak całkowicie zneutralizować Barcelonę. Po drodze Levante dorzuciło kilka podpowiedzi. Najbliższe tygodnie pokażą, kto co z tych trzech niepokojących meczów wynotował" - uważa Tomasz Ćwiąkała, dziennikarz Canal+ Sport.

"Borre obudził na Camp Nou swojego wewnętrznego Rivaldo. Co za gol" - tak bramkę napastnika Eintrachtu Frankfurt skomentował Piotr Żelazny.

"Gdyby Araujo w 94. minucie strzelił na 2:3, to pewnie Barcelona by to przepchnęła. Miałaby jeszcze pięć minut, a w obronę Eintrachtu wchodziła już jak w masło. Niespodziewanie niesamowite emocje w końcówce. Super mecz, futbol jako rozrywka powinien wyglądać właśnie tak" - to opinia Przemysława Michalaka, dziennikarza weszlo.com.

"Jak porównasz, jak panuje nad meczem LM Szymon Marciniak, a jak sędziuje taki Soares Dias, to naprawdę jest ogromna różnica na korzyść Szymona. Ten Portugalczyk tylko udaje, że nad wszystkim panuje" - uważa Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl.

"Wstyd. Wstyd i zerowa mentalność" - tak grę FC Barcelony oceniła Julia Cicha z fcbarca.com.

"Brawa dla Eintrachtu, byli po prostu w tym dwumeczu lepsi. Natomiast jeżeli ktoś uznaje, że jeden mecz przekreśla to, jak ta drużyna grała w ostatnich miesiącach, to przepraszam, ale jest po prostu idiotą" - uważa Michał Gajdek z 9CampNou.

"Wiadomo, że dla wszystkich to było oczywiste, że Eintracht powiezie Barcę na Camp Nou, ale ja nie przewidziałem, więc tym fajniejsza niespodzianka" - pisze Michał Trela, dziennikarz newonce.sport.

"Widzę, że fantastyczny projekt Barcelony Xaviego wymaga lekkiego doszlifowania. Może w Pucharze Intertoto pójdzie lepiej" - uważa Piotr Wołosik, dziennikarz "Przeglądu Sportowego".

"Barca dopiero w ostatnich 20-25 minutach zaczęła dominować na miarę oczekiwań, ale czy można traktować to za pozytyw, gdy wcześniejszych 70 minut było bardzo złych? Eintracht w pełni zasłużenie w półfinale, bo co najmniej przez 120 ze 180 minut był lepszy. A Xavi ma dużo wniosków do wyciągnięcia" - podsumowuje Jakub Kręcidło z Canal+ Sport.