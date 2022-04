Trener Atalanty wściekły na decyzję sędziego po zagraniu ręką. "Absolutny chaos"

Atalanta Bergamo zremisowała 1:1 z RB Lipskiem w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Europy i zachowała szanse na grę w półfinale europejskich pucharów. Rewanż w mieście położonym w Lombardii nie potoczył się po myśli zawodników prowadzonych przez Gian Piero Gasperiniego. RB Lipsk ostatecznie wygrał 2:0 po dwóch bramkach Christophera Nkunku i zagra o finał Ligi Europy ze zwycięzcą dwumeczu Glasgow Rangers - Braga.

Gian Piero Gasperini atakuje sędziego po braku rzutu karnego. "Absolutny chaos"

Największą kontrowersją w starciu Atalanty z Lipskiem było zdarzenie z drugiej połowy. Rusłan Malinowski uderzał piłkę z rzutu wolnego, a jego strzał został zablokowany przez Daniego Olmo. Na powtórkach można było zauważyć, że Hiszpan zagrał piłkę ręką. Mateu Lahoz został wezwany do wozu VAR, aby osobiście obejrzeć tę sytuację, ale arbiter postanowił nie przyznać rzutu karnego Atalancie. Taka decyzja bardzo zirytowała Gian Piero Gasperiniego.

- Dla mnie dziwne jest to, że sędzia najpierw przyznał rzut wolny po zagraniu ręką, które było mniejszym przewinieniem w porównaniu do tego, co było w polu karnym. Uważam, że jeśli chodzi o przepisy dotyczące ręki, to panuje tu absolutny chaos. Przecież ten sam sędzia ocenił podobne sytuacje zupełnie inaczej w odstępie 30 sekund - tłumaczył trener Atalanty Bergamo na pomeczowej konferencji prasowej. Mimo porażki Włoch docenił klasę rywala.

- To był wyrównany mecz, myśleliśmy, że graliśmy naprawdę dobrze. Ciągle atakowaliśmy, ale nie oddaliśmy wystarczającej liczby celnych strzałów. RB Lipsk to naprawdę dobry zespół - przyznał Gasperini. Teraz Atalancie Bergamo została rywalizacja w Serie A. Atalanta zajmuje ósme miejsce z 51 punktami i traci aż 11 punktów do Juventusu, który zajmuje ostatnie miejsce gwarantujące grę w przyszłorocznej Lidze Mistrzów, ale ma jedno spotkanie zaległe do rozegrania. Do końca sezonu ligi włoskiej pozostało jeszcze sześć kolejek.