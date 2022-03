Galatasaray - FC Barcelona. Gdzie i o której obejrzeć mecz o 1/4 finału LE? [TRANSMISJA]

W czwartek rozegrane zostaną rewanżowe spotkania 1/8 finału Ligi Europy. W przypadku rywalizacji FC Barcelony z Galatasarayem Stambuł, w poprzednim meczu na Camp Nou padł bezbramkowy remis. "W takich meczach, gdy przeciwnik broni się głęboko, trzeba szybko znaleźć drogę do bramki. Tego nie zrobiliśmy, przez co rywal czuł się coraz lepiej" - powiedział po tym starciu trener Barcy, Xavi Hernandez. Jak będzie tym razem? Hiszpanie już od samego lądowania nie mieli łatwo.

Liga Europy. Barcelona miała trudną noc, ale ma też asa w rękawie

FC Barcelona pojawiła się w Stambule już dzień wcześniej. Noc nie należała do najprzyjemniejszych, bo znać o sobie dali lokalni kibice. Turcy odpalili fajerwerki nieopodal hotelu, w którym stacjonują Katalończycy. W piłce nożnej to częsty widok, mający na celu zaburzyć sen piłkarzy, co może wpłynąć na ich koncentrację w dniu meczowym.

Być może próby kibiców Galatasaray na nic się nie zdadzą, bo jak piszą hiszpańskie media, FC Barcelona ma w składzie zawodnika, który już był w tym piekle. "Kibice Galatasaray są tak zacieśnieni jak mało kto" - czytamy na łamach "Marki". Zawodnikiem, który ma być zbawienie Katalończyków jest Pierre-Emerick Aubameyang.

Gabończyk grał z Galatasarayem w Stambule przed ośmioma laty, będąc jeszcze zawodnikiem Borussii Dortmund. Obie drużyny mierzyły się ze sobą w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów. Piłkarze Kloppa nie dali szans Turkom pokonując ich aż 4:0. Aubameyang strzelił wtedy dwa gole: w 6. i 18. minucie. Rewanż był niewiele lepszy w wykonaniu Galatasaray, bo zakończył się wygraną BVB 4:1. Wtedy Aubameyang nie strzelił ani jednego gola.

Jak będzie teraz? - Jesteśmy gotowi na ten mecz, wiemy, co nas czeka i chcemy wygrać, to ważne dla drużyny. Jest to ważne dla zespołu. Gra w tym miejscu, z taką atmosferą, zawsze jest czymś wyjątkowym. To będzie wspaniały mecz - mówił napastnik przed meczem.

Galatasaray - FC Barcelona. Gdzie i o której obejrzeć 1/8 finału Ligi Europy?

Spotkanie Galatasaray z FC Barceloną odbędzie się w czwartek, 17 marca o godz. 18:45. Transmisję można obejrzeć na platformie Viaplay. Relację na żywo można śledzić na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Aubameyang dołączył do Barcy w ostatnim zimowym okienku transferowym. Od tego czasu zagrał w sześciu meczach La Liga, w których strzelił pięć goli oraz w trzech meczach Ligi Europy (1 trafienie). Jego kontrakt z klubem wygasa w czerwcu 2025 roku.