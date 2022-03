Barcelona rozczarowała. Glasgow Rangers z największą zaliczką. Wyniki 1/8 finału Ligi Europy

W czwartek nie brakowało interesujących spotkań w ramach 1/8 finału piłkarskiej Ligi Europy. Już wcześniej było wiadome, że nie odbędzie się mecz między RB Lipskiem a Spartakiem Moskwa. Rosyjski klub został wykluczony z tej edycji europejskich pucharów po ataku militarnym Rosji na Ukrainę.

REKLAMA

Zobacz wideo "Mam dreszcze". Ukraiński piłkarz reaguje na decyzję Polaków [SPORT.PL LIVE #16]

W pierwszym czwartkowym meczu Sevilla długo naciskała na West Ham, ale nie potrafiła znaleźć sposobu na pokonanie Areoli. To udało się dopiero w 60. minucie, gdy El Haddadi wykorzystał świetne dośrodkowanie Acuny z rzutu wolnego. Angielska drużyna nie była w stanie stworzyć zagrożenia pod bramką Sevilli, przez co mecz zakończył się wynikiem 1:0 dla hiszpańskiego zespołu.

Zdecydowanie więcej działo się w spotkaniu Atalanty z Bayerem Leverkusen. Pierwsza bramka padła już w 11. minucie, gdy Aranguiz wykończył akcję gości. Bayer długo jednak nie cieszył się z prowadzenia. Kilkanaście minut później do wyrównania doprowadził Malinovsky, który znalazł się w sytuacji sam na sam po doskonałym podaniu Muriela. Dwie minuty później to Muriel wykorzystał doskonałe podanie Malinovskiego, wyprowadzając Atalantę na prowadzenie.

Dwie bramki Arkadiusz Milika. Perfekcyjną "Panenka" ośmieszył bramkarza

Tuż po przerwie Muriel podwyższył prowadzenie swojego zespołu, znów kapitalnie uderzając z krawędzi pola karnego po podaniu Malinovskiego. W 63. minucie było już jedynie 3:2 dla Atalanty, gdy Diaby sprytnym uderzeniem pokonał Musso. I choć w końcówce obydwa zespoły odważnie atakowały, wynik nie uległ już zmianie do ostatniego gwizdka.

Dwa razy interweniował VAR, dwa rzuty karne i wysokie zwycięstwo Rangers

Pluć w brodę mogą sobie piłkarze Crveny Zvezdy. Już w 3. minucie mogli objąć prowadzenie, gdy Katai trafił do siatki, jednak VAR wykazał, że wcześniej był spalony. W odpowiedzi kilka minut później Tavernier wyprowadził Rangersów na prowadzenie, wykorzystując rzut karny. Dwie minuty później Katai znów trafił do siatki i... VAR znów wykazał, że był spalony. Efekt? Morelos podwyższył prowadzenie Rangersów.

Katai w 24. minucie miał doskonałą okazję do zmniejszenia strat, ale Serb nie wykorzystał rzutu karnego. Do przerwy utrzymało się dwubramkowe prowadzenie Rangersów, które tuż po przerwie podwyższył Balogun. Do końca meczu utrzymał się wynik 3:0.

Media oskarżają ikonę ukraińskiej piłki o zdradę. Pokazują dokumenty, że był agentem służb

Sporting Braga znakomicie z kolei rozpoczął mecz przeciwko AS Monaco. Już w 3. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą trafienia Ruiza. I choć przewaga gospodarzy była ogromna, nie potrafili strzelić kolejnego gola. Monaco po przerwie ruszyło do ataku, jednak nieskutecznie, co w ostatnich minutach wykorzystali gospodarze. W 89. minucie gola zdobył Oliveira.

Niespodzianka w meczu FC Barcelony

Niespodzianką zakończyło się spotkanie Barcelony z Galatasaray. Po wysokiej wygranej Barcy z Napoli w rewanżowym starciu 1/16 finału wydawało się, że turecki zespół powinien sprawić znacznie mniej kłopotów drużynie Xaviego. Przewaga Barcelony była ogromna, ale hiszpański zespół nie zdołał strzelić bramki i mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

Komplet wyników meczów 1/8 finału Ligi Europy:

Sevilla - West Ham 1:0

Atalanta - Bayer Leverkusen 3:2

Barcelona - Galatasaray 0:0

Sporting Braga - Monaco 2:0

Rangers - Crvena zvezda 3:0

Betis Sevilla - Eintracht Frankfurt 1:2

FC Porto - Olympique Lyon 0:1

Rewanżowe starcia 1/8 finału Ligi Europy już za tydzień, w czwartek 17 marca.