Nie do wiary. Prezes RB Lipsk dostał pytanie o pomoc Ukrainie. Niestety, odpowiedział

- Rzygać mi się chce, jak słyszę takie sugestie - to odpowiedź prezesa RP Lipsk Oliviera Mintzlaffa na pytanie, czy klub przeznaczy 1,8 mln euro uzyskane za awans do ćwierćfinału Ligi Europy na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. Niemiecki klub automatycznie przeszedł do kolejnej rundy, gdyż UEFA wykluczyła z rywalizacji Spartak Moskwa.

