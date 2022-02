Boniek udzielił wywiadu "La Gazzetcie Dello Sport". Chwalił szczególnie jednego piłkarza

Zbigniew Boniek nie kryje zachwytu grą Piotra Zielińskiego. Wiceprezydent UEFA w wywiadzie dla "La Gazzetta dello Sport" wręcz rozpływa się nad występem polskiego pomocnika w meczu Ligi Europy, w którym SSC Napoli zmierzyło się na wyjeździe z FC Barceloną. W pierwszym spotkaniu 1/16 finału padł remis 1:1.

Boniek rozpływa się nad grą Piotra Zielińskiego. "To jeden z moich ulubionych piłkarzy"

Włosi wywieźli ze stolicy Katalonii korzystny wynik w dużej mierze właśnie dzięki rewelacyjnej grze Zielińskiego. Polak od początku spotkania był bardzo aktywny i napędzał kolejne ataki SSC Napoli. W 29. minucie gry Zieliński sfinalizował akcję swojej drużyny i dał jej prowadzenie 1:0. Po zmianie stron wyrównującego gola dla FC Barcelony zdobył Ferran Torres.

W wywiadzie dla "La Gazzetta dello Sport" w samych superlatywach na temat gry Piotra Zielińskiego wypowiedział się też Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN otwarcie przyznał, że bardzo ceni reprezentanta Polski.

- To jeden z moich ulubionych piłkarzy pod względem techniki. Mówią, że późno dojrzał, ale odpowiadam, że przez lata w Neapolu pokazywał wysoki poziom. Nie jest typem, który robi za gwiazdę na boisku, ale to nie znaczy, że nie jest bardzo dobrym graczem. Wręcz przeciwnie, doceniam go tym bardziej, bo zawsze pozostaje sobą - stwierdził Boniek.

Wiceprezydent UEFA nie jest odosobniony w swojej opinii. Doskonała postawa Zielińskiego w tym meczu nie umknęła także uwadze innych ekspertów. Grą Polaka oczarowany jest m.in. były gracz Juventusu Turyn, Fiorentiny, czy właśnie SSC Napoli, Manuele Blasi. Włoch uważa, że Zieliński to obecnie jeden z najlepszych piłkarzy w Europie.

Spotkanie rewanżowe 1/16 finału Ligi Europy pomiędzy SSC Napoli i FC Barceloną odbędzie się już 24 lutego o godzinie 21:00. Gol w czwartkowym meczu był dla Zielińskiego siódmy w sezonie.