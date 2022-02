Włosi zachwyceni Zielińskim. "Decydująca rola". Wycenili Polaka

Piotr Zieliński często trafia w tym sezonie z wielkimi rywalami - pomocnik zdobył bramkę m.in. przeciwko Interowi Mediolan, Lazio czy Atalancie Bergamo. Zieliński trafił też przeciwko Barcelonie w fazie pucharowej Ligi Europy. "Takie mecze dostarczają prawdziwych mistrzów. Wziął piłkę, rozpoczął akcję i ją wykończył. Pięknie było go oglądać w domu tiki-taki" - pisały włoskie media po zakończeniu spotkania. - Mogą "zabrać" go tylko największe kluby. Mam na myśli kluby pokroju Realu Madryt czy Barcelony - mówił Manuele Biasi na łamach TVP Sport.

Piotr Zieliński oczarowuje włoskie media. "Jest wart 60 mln euro"

"La Gazzetta dello Sport" w sobotnim wydaniu szczególnie skupiła się na Piotrze Zielińskim, który zdobył bramkę w meczu z Barceloną w fazie pucharowej Ligi Europy. Włoski dziennik potwierdza, że reprezentant Polski ma za sobą dobre spotkanie przeciwko Barcelonie. "Wszystkie komentarze o jego grze były pozytywne. Mimo że Napoli było krytykowane za swoją postawę w drugiej połowę, to Zieliński pozostawił bardzo dobre wrażenie. W tym sezonie mówimy o w pełni dojrzałym talencie. Dość powiedzieć, że co najmniej pięć lat temu Maurizio Sarri porównał Zielińskiego do Kevina De Bruyne" - czytamy.

"LGdS" dodaje, że Piotr Zieliński jest obecnie warty co najmniej 60 mln euro. "Na pewno w czasach kryzysu trudno o precyzyjną ocenę, ale taka kwota jest z kilku powodów. Przecież mówimy o w pełni dojrzałym 27-latku z długim kontraktem. Od jakiegoś czasu obserwowało go kilka klubów Premier League, ale też podobał się drużynom z Hiszpanii. Napoli jednak nie chce go sprzedawać i chce budować przyszłość wokół niego. Luciano Spaletti jest zakochany w jego cechach, a Zieliński czuje się świetnie w Neapolu" - dodają dziennikarze.

"Zieliński nie zamierza się zatrzymywać, a jego zimna krew to dodatkowy atut dla Napoli. Nie przypadku w tym, że w środku pandemii jego nowy kontrakt był pierwszą operacją zamkniętą przez Aurelio De Laurentiisa" - skwitował dziennik. Piotr Zieliński ma ważny kontrakt z Napoli do 30 czerwca 2024 roku, a w umowie jest opcja przedłużenia współpracy o dodatkowy sezon. Pomocnik zdobył siedem bramek oraz zanotował pięć asyst w 29 meczach Napoli w tym sezonie.