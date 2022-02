"Klasa światowa, diament". Tak gra drużyna pokonana przez Legię. Historyczny wyczyn

- Zdobycie tutaj trzech bramek to naprawdę jest wielki wyczyn - powiedział komentator Viasat Roar Stokke. A głosów zachwytu jest więcej. "Co tu u licha robi Bodo/Glimt? Pokonanie Celticu do jedno, ale sposób, w jaki to zrobili to światowa klasa" - napisał na Twitterze były norweski piłkarz, a obecnie ekspert piłkarski Jesper Mathisen

Światowej klasy była przede wszystkim akcja na 2:0. Norwegowie wymienili dziewięć podań. Niby nie tak dużo, ale tymi podaniami zdobyli kilkadziesiąt metrów, bo zaczęli na własnej połowie, a skończył Runar Espejord, który piętą zaliczył asystę przy golu Amahla Pellegrino.

"Zwycięstwo 3:1 w Glasgow to pokaźna zaliczka"

"Bodo/Glimt wstrząsnął Celtikiem od samego początku. Już po siedmiu minutach i wzorcowym ataku prowadził 1:0. Nawet kiedy w 79. gospodarze strzelili kontaktowego gola, te kontakt trwał zaledwie dwie minuty. I choć gospodarze pod koniec meczu mogli zdobyć drugą bramkę, głęboko spychali piłkarzy Bodo/Glimt, to im się nie udało" - relacjonuje przebieg meczu iharstad.no, który zwycięstwo 3:1 w Glasgow nazywa "pokaźną zaliczką".

Bodo/Glimt zachwyca teraz wszystkich, ale jeszcze w lipcu mistrz Norwegii okazał się gorszy od mistrza Polski. A obaw było dużo, bo Legia Warszawa dopiero wtedy zaczynała sezon. Bodo/Glimt było już w trakcie, ale w pierwszym meczu na własnym stadionie przegrało 2:3, by tydzień później przy Łazienkowskiej przegrać 0:2 i odpaść w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów.