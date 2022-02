Zaskakujące słowa Milika po dwóch golach. A trener Marsylii tłumaczy

Najpierw wątpiono w jego przyszłość, a on udowadnia, że może być jednym z liderów linii ofensywnej Olympique Marsylia. Arkadiusz Milik strzelił 12 goli w 11 meczach. Dwukrotnie trafił w czwartkowym meczu Ligi Europy z Karabachem, jednak to nie wpłynęło na decyzję Jorge Sampaolego. Argentyńczyk i tak zdecydował się w 68. minucie na zmianę Polaka, a w jego miejsce na boisku pojawił się Dimitri Payet.

Milik nie zareagował dobrze na zmianę. Najpierw porozmawiał chwilę z Sampaolim, a następnie zdenerwowany kopnął w leżącą przy ławce rezerwowych wodę. Zdarzenie nagrał jeden z kibiców. Zdaniem francuskich mediów między piłkarzem a trenerem jest jakiś konflikt. - Są pewne rzeczy, których nie rozumiem, ale wykonuję swoją pracę. I tyle - powiedział po meczu Arkadiusz Milik.

Jorge Sampaoli komentuje wybuch Arkadiusza Milika. "To mój kolega z pracy"

Jorge Sampaoli o rzekomym konflikcie nic nie powiedział, dał za to do zrozumienia, że najważniejszy dla niego jest zespół, a nie pojedyncza jednostka. - Nie dostrzegłem tego, o czym mówicie. Zwracamy uwagę na timing i czas gry. Musimy się upewnić, że wszyscy piłkarze będą w dobrej formie. Zmiany były planowane w związku z nadchodzącymi rozgrywkami. Mamy plan. Mój stosunek do Milika jest taki sam, jak do wszystkich innych. Jesteśmy profesjonalistami. To mój kolega z pracy, relacje z nim są takie same, jak z innymi - powiedział.

Sytuacja Milika w Olympique Marsylia nie jest najprostsza. Nawet gdy strzela, trener Sampaoli potrafi go posadzić w następnym meczu na ławce rezerwowych. Tak było w Ligue 1, gdy Polak zdobył hat-tricka przeciwko Angers (5:2), w następnej kolejce przeciwko Metz wszedł kwadrans przed końcem. To i tak wystarczyło, aby strzelić zwycięskiego gola (2:1). Teraz gdy otrzymał szansę od pierwszej minuty, znów strzelił, a i tak nie dograł do końca.